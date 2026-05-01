¿Puede Nikola Jokic ser cambiado a Los Angeles Lakers la próxima temporada?

Tres años después de alcanzar la cima de la NBA, ante el Miami Heat en 2023, los Denver Nuggets atraviesan su peor momento en los tiempos recientes. De hecho, la eliminación en la primera ronda de los playoffs frente a Minnesota Timberwolves, en una serie que terminó la noche del miércoles en seis partidos, abre diversas interrogantes; entre ellas el futuro de Nikola Jokic, siempre con algunas franquicias en el radar, como Los Angeles Lakers.

De la mano de la luminaria serbia, la entidad de Colorado llegaba a la postemporada con expectativas elevadas tras cerrar la fase regular con 12 victorias corridas y señales de recuperación colectiva. Sin embargo, el cruce versus el elenco de Minneapolis, que incluso sufrió la ausencia de su máximo referente, Anthony Edwards, en los últimos dos desafíos, expuso varias limitaciones que terminaron siendo determinantes.

Es cierto que el tres veces MVP tuvo pasajes destacados y cerró la serie mostrando jerarquía. El problema fue que debió enfrentarse constantemente a la presencia defensiva de Rudy Gobert, quien condicionó muchos de sus movimientos cerca del aro y le privó hasta de lucir en una de sus mejores facetas, a pesar de su tamaño: la visión de cancha.

Pero a pesar del golpe deportivo, el Joker dejó un mensaje de compromiso con los Nuggets y despejó cualquier especulación sobre su futuro, con Lakers en el horizonte y a sabiendas de que dicha franquicia buscará en la temporada baja una segunda gran estrella que acompañe a Luka Doncic.

En efecto, el preponderante centro aseguró a Associated Press que su intención es "seguir siendo Nuggets para siempre", aunado a defender al entrenador David Adelman y exculparlo del fracaso colectivo. “No es culpa suya que no pudiéramos rebotear. No es culpa suya que no pudiéramos controlar bien el balón. No hay nada que culpar a David Adelman. Fue culpa nuestra".

Nikola Jokic: 'I still want to be a Nugget forever,' but other changes are coming to Denverhttps://t.co/rz5ba1kfcx — Kurt Helin (@basketballtalk) May 1, 2026

¿Cuándo sería agente libre Nikola Jokic?

Ahora bien, Denver enfrenta un receso decisivo. La gerencia deberá evaluar movimientos en pro de reforzar el roster y recuperar piezas importantes para volver a competir en un Oeste cada vez más exigente.

Por su parte, Jokic, tiene contrato hasta 2028 y aún debe cobrar 121.8 millones de dólares; no obstante, también guarda una cláusula de salida un año antes, renunciando así a 62.8 millones, matiz que se convierte en una disyuntiva para la directiva que trabaja en el Ball Arena.

¿Qué pueden ofrecer los Lakers a los Nuggets para adquirir a Nikola Jokic?

Al margen de que el finalista al Más Valioso de la reciente ronda regular expresó su intención de continuar en Colorado, la NBA es un negocio, así que los Nuggets intentarían ceder a su máxima figura si no pueden llegar a un acuerdo de extensión laboral. Asimismo, el propio Joker acotó que "pueden venir cambios en Denver".

Bajo semejante escenario, Los Angeles solamente tendría opción de conseguir al mejor pívot del último lustro en verano o antes del deadline, en febrero de 2027, si ofrece un paquete con Austin Reaves, asumiendo que sea firmado de nuevo, sumado al tirador de segundo año Dalton Knecht y, al menos, dos futuras primeras rondas del draft.

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