¿Pueden los Lakers tener a una superestrella la próxima temporada si LeBron James se queda?

El futuro de LeBron James continúa siendo uno de los tópicos centrales alrededor de la NBA, especialmente dentro de Los Angeles Lakers.

Aunque todavía no existe una decisión oficial sobre la recta final de su carrera, cada vez toma más fuerza la posibilidad de que el máximo anotador histórico de la liga permanezca en Hollywood al menos hasta 2027, lo que abriría un escenario determinante para la construcción del roster que entrena JJ Redick la próxima temporada.

Eso sí, la gran pregunta que rodea a la franquicia de púrpura y oro no es solamente si King James seguirá; también si el equipo tendrá margen suficiente para incorporar otra superestrella o figura élite, que le permita al veterano alero competir seriamente por el campeonato junto a Luka Doncic. Además, la continuidad del nacido en Akron podría ser tanto una ventaja deportiva como un reto financiero, especialmente considerando que Austin Reaves apunta a rechazar su opción actual de 14.8 millones de dólares y probar la agencia libre en busca de un contrato de 40 por curso.

Pues según ha trascendido en distintos reportes, el entorno cercano de LBJ, encabezado por la agencia Klutch Sports, y la gerencia de los Lakers mantienen abiertas las conversaciones para prolongar su vínculo. Sin embargo, el tipo de pacto laboral que firme el Rey será clave para definir la capacidad del club de buscar otra pieza estelar.

Si Los Angeles decide otorgarle un contrato máximo cercano a los $50.000.000 para la 2026/2027, el margen salarial quedaría prácticamente bloqueado. En ese escenario, resultaría extremadamente difícil retener a Reaves y casi imposible incorporar a otra luminaria de primer nivel, ya que con dos sueldos elevados, entre James y Doncic (49.8 millones), la nómina perdería flexibilidad para reforzarse de manera agresiva.

Por el contrario, si LeBron opta por un acuerdo más amigable para el tope salarial, ya sea por una cifra intermedia, de entre 25 y 30 millones, o incluso cercana al sueldo mínimo para veteranos, estimado entre 2.5 y 3.5 (eso luce complicado), los californianos entrarían en la carrera por una gran estrella del mercado. Nombres como Giannis Antetokounmpo aparecen entre las posibilidades si Milwaukee Bucks decide escuchar ofertas, mientras que Kawhi Leonard también surge de opción en caso de que los Clippers busquen reestructurar su futuro, lo que no luce descabellado.

En definitiva, el escenario más realista parece apuntar a un punto medio, siempre que James lo acepte. Un contrato entre 25 y 30 millones de dólares le daría a la organización del Crypto.com Arena margen suficiente para reforzar la plantilla, aunado a mantener la competitividad inmediata y, al mismo tiempo, negociar la continuidad de Reaves.

Más contenido sobre LeBron James