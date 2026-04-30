¿En qué diferencian LeBron James y Michael Jordan como jugadores de la NBA?

Al margen de que se acerca el final de la carrera de LeBron James, el tradicional debate sobre su grandeza respecto a Michael Jordan vuelve a surgir en la NBA.

De hecho, el propio Rey habló con sinceridad a ESPN en relación a la admiración que siente por el mítico ex escolta de los Chicago Bulls, figura que marcó su infancia mucho antes de dar el salto al profesionalismo. Incluso, el nacido en Akron confesó que usar el número 23 representó una forma de rendir homenaje a quien considera una de las máximas inspiraciones de su carrera. "Espero haberlo enorgullecido (a Jordan), al menos, al usar el número 23", acotaba hace algunos días.

Asimismo, el actual referente de Los Angeles Lakers siempre consideró que ambos poseen estilos completamente distintos. Mientras Jordan era un anotador nato con una mentalidad enfocada en buscar el tiro decisivo, LeBron construyó su identidad deportiva a partir de la creación de juego, la visión de cancha y su versatilidad.

Las diferencias tácticas entre LeBron James y Michael Jordan

Indistintamente de la opinión de King James, es un secreto a voces que conserva pocas similitudes en el tabloncillo con lo que fue Air Jordan.

Así como el antiguo astro de Cleveland Cavaliers y Miami Heat es un alero natural, pero con facilidad para defender las cinco posiciones (quizás el pionero en exhibir dicho atributo en este deporte), quien terminara su carrera con Washington Wizards resultó un 2 de toda la vida. Eso sí, ambos, con sus diferentes anatomías físicas, también brillaron a raíz de la intensidad defensiva.

Ya en relación al ataque, LeBron evolucionó en el disparo de media y larga distancia, al tiempo que Mike siempre dominó todos los rangos de la pista. Claro que en términos generales, los dos causaron una influencia con el balón en mano, quizás, al alcance de casi nadie.

Michael Jordan vs. LeBron James en temporada regular

Pese a retirarse dos veces antes de colgar las zapatillas definitivamente en 2003, MJ completó un currículo envidiable de etapa regular, cortesía de cinco MVP, 14 selecciones al Juego de Estrellas, 11 All-NBA, 10 campeonatos de anotación, tres de robos, un Novato del Año, un Mejor Defensor de la Temporada y nueve inclusiones en el Equipo Defensivo en 15 ejercicios totales.

De hecho, Jordan fue tan integral que, a pesar de no ser el más fuerte ni rápido de su generación, aún lidera la clasificación vitalicia de campañas finalizadas en el top 5 del Más Valioso y del Mejor Defensor en simultáneo. Completó medias de 30.1 puntos, 6.2 rebotes, 5.3 asistencias, 2.3 robos, 0.8 bloqueos, 83.5% de libres, 49.7% de campo y 32.7% en triples.

No obstante, la durabilidad a un máximo nivel de James tampoco debe pasar desapercibido. El seleccionado a 22 clásicos de mitad de zafra se erigió hace algún tiempo en el mayor anotador de siempre en la prestigiosa liga norteamericana, a la vez que promedia de por vida 26.8 unidades, 7.5 tableros, 7.4 pases de anotación, 1.5 robos, 0.7 tapas, 73.7% de libres, 50.7% de campo y 34.8% desde el perímetro en 23 campañas.

Michael Jordan vs. LeBron James en Playoffs de NBA

Claramente, el impacto de Air y de King no se limitó a la fase inicial de la NBA, pues ambos iconos del baloncesto dejaron su sello en la postemporada de una forma casi imposible de emular.

Jordan registró 33.4 unidades, 6.4 rebotes, 5.7 asistencias, 2.1 robos y 0.9 tapones en 179 desafíos, repartidos en 37 series, en las que cosechó 82.8% en libres, 48.7% de campo y 33.2% en triples. Pero lo más preponderante fue que guio a los Bulls a ganar las seis Finales de liga disputadas en los 90's, erigiéndose en el MVP de esas batallas decisivas.

A su vez, LeBron ha actuado en 56 eliminatorias de playoffs, totalizando 297 duelos, con promedios de 28.3 puntos, 9.0 tableros, 7.2 asistencias, 1.7 robos, 1.0 bloqueos, 74.1% en libres, 49.6% de cancha y 33.2% en disparos desde tercera dimensión; aunado a conseguir cuatro anillos en nueve Finales, aunque con tres organizaciones distintas (Heat, Cavs y Lakers), siendo el Más Valioso en cada ronda decisiva en la que levantó el Trofeo Larry O'Brien.

Entretanto, LBJ empujó a la popular divisa de púrpura y oro a conseguir la primera Copa NBA de la historia, en diciembre de 2023; misma en la que también sumó el MVP.

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