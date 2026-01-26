¿Qué dijo la dueña de los Lakers, Jeanie Buss, sobre LeBron James y cuál es la polémica en los Lakers?

Los Angeles Lakers vuelven a estar en el centro de la atención mediática, y no precisamente por las prestaciones en la duela de un roster que marcha quinto en la Conferencia Oeste. Todo tiene que ver con una polémica entre la todavía propietaria del club, Jeanie Buss, y LeBron James.

En efecto, ESPN reveló supuestas tensiones entre la mandamás de la escuadra de púrpura y dorado y el cuatro veces MVP tanto de la ronda regular como de las Finales de la NBA, motivado a diversos asuntos.

¿Qué originó la polémica entre Jeanie Buss y LeBron James?

El artículo televisivo, titulado “Cómo las luchas internas en la familia Buss impulsaron la venta de los Lakers por 10 mil millones de dólares”, señala que el distanciamiento entre Jeanie y LeBron se habría originado tras el cambio de Russell Westbrook en 2021. De acuerdo con la investigación, James tuvo un papel determinante en esa operación, considerada posteriormente como un fracaso deportivo y financiero para la franquicia, dado que el hoy jugador de los Sacramento Kings arribaba a Hollywood como un nueve veces All Star y ex ganador del Más Valioso, pero estuvo muy lejos de su mejor versión durante temporada y media.

Aunque la franquicia de Lakers fue vendida, Jeanie Buss seguirá teniendo control de ésta durante algún tiempo más | Gina Ferazzi/GettyImages

A partir de aquel episodio, Buss habría comenzado a replantearse el peso de King James dentro de la organización. De hecho, el reportaje en cuestión asegura que los Lakers llegaron a considerar seriamente la posibilidad de traspasar al ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat en 2022 y 2024, y que la directiva mostró dudas a la hora de ofrecerle una extensión de contrato meses después.

Otro de los puntos a considerar es el supuesto malestar interno relacionado con la influencia de LeBron y su agencia, Klutch Sports. Según fuentes citadas en el trabajo televisivo, dentro de la entidad angelina existía incomodidad por el grado de control que el jugador y su entorno ejercían en decisiones clave del equipo.

Por otro lado, la situación habría alcanzado un nuevo nivel de tensión tras el Draft de la NBA de 2024, cuando los Lakers seleccionaron a Bronny James en el lugar global número 55, ya que aunque el joven base dejó buenas impresiones en entrenamientos privados y en el Combine, su etapa universitaria en USC, donde promedió 4.8 puntos por partido, generó dudas externas sobre la lógica deportiva de la escogencia. Asimismo, el reportaje sugiere que la falta de reconocimiento público a la organización por parte del Rey, agravó el malestar de Jeanie.

Las palabras de Jeanie Buss sobre la polémica con LeBron James

Eso sí, horas después de la publicación del artículo, la propia Buss respondió en declaraciones a The Athletic, defendiendo a su estrella. “No es justo, considerando todo lo que LeBron ha hecho por los Lakers, que se le involucre en mi drama familiar”, afirmó, negando que el alero no haya sido valorado por la divisa.

En lo estrictamente deportivo y pese a sus 41 años de edad, LBJ sigue mostrando un alto nivel de rendimiento, tanto que en sus últimos 19 desafíos promedia 25.2 puntos, 6.6 rebotes y 6.7 asistencias, manteniéndose como una de las principales referencias del equipo californiano de cara a la recta final del curso, y previo a acudir de nuevo a la agencia libre, aunque muchos creen que finalmente colgará las zapatillas.

A modo general en la 2025/2026, el dueño de cuatro anillos de campeón en la NBA ostenta 22.3 unidades con 6.0 tableros, 6.9 pases de anotación y 50.8% en tiros de campo.

