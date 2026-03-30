¿Qué es el March Madness de la NCAA y cómo entenderlo?

Organizado por la NCAA, el March Madness es probablemente el fenómeno deportivo universitario más electrizante de Estados Unidos.

Cada primavera, 68 equipos de baloncesto compiten en un formato eliminatorio que convierte todos los partidos en auténticas finales. De hecho, su popularidad radica en la emoción constante, las sorpresas, con universidades modestas eliminando a las favoritas, y la participación masiva de aficionados que siguen el torneo con intensidad.

La Locura de Marzo no sólo es clave para el deporte previo paso al profesionalismo, también sirve de plataforma de lanzamiento para futuras estrellas de la NBA a través del draft; por ende, comprender su estructura y terminología es fundamental para disfrutarlo plenamente.

¿Cómo es el formato del March Madness?

Dicha justa comienza con 68 equipos seleccionados por la NCAA; cuatro de ellos disputan la fase previa conocida como First Four, tras la cual quedan definidos los 64 elencos del cuadro principal. A partir de ahí se desarrolla un formato de eliminación directa (quien pierde queda fuera).

Entretanto, el March Madness se divide en seis etapas: primera ronda, segunda ronda, Sweet 16, Elite Eight, Final Four y la gran final. Cada fase reduce a la mitad el número de escuadras hasta coronar al monarca nacional.

Vale acotar que las universidades se organizan en cuatro regiones y son clasificadas según su nivel mediante un sistema de “siembras” o seed, del 1 al 16, sistema que busca equilibrar el cuadro, enfrentando inicialmente a los mejores con los teóricamente más débiles.

¿Cuál es la terminología clave del March Madness?

Para entender el torneo y lo que engloba a la Locura de Marzo hay varios términos esenciales, los cuales se mostrarán a continuación:

“Seed” (siembra): indica la posición de un equipo en su región. Los número 1 son los favoritos, mientras que los 16 suelen ser los menos valorados.

“Cindirella” (Cenicienta): cuando un quinteto de menor ranking elimina a uno superior. Estas sorpresas son parte fundamental del atractivo del certamen.

"Bubble" (La Burbuja): calificativo otorgado a las entidades que están al límite de ser invitadas o quedar fuera del evento.

"Selection Sunday": es el domingo que antecede al torneo cuando el comité de la NCAA revela el cuadro oficial. Es el día más esperado, pues se decide quién entra, quién se queda fuera (el famoso bubble) y qué camino tendrá cada favorito.

¿Qué es el Bracket del March Madness?

El Bracket es el cuadro del certamen y donde se representan todos los cruces. De hecho y previo al comienzo de la competición, millones de aficionados rellenan su propio Bracket prediciendo los resultados de cada desafío.

Es evidente que completar un cuadro perfecto (acertar todos los resultados) es extremadamente difícil, lo que añade un componente lúdico y social al evento, al punto que empresas, medios y grupos de amigos organizan retos internos basados en estos pronósticos.

¿Quiénes son los máximos ganadores históricos del March Madness?

A lo largo de la historia, algunos programas universitarios han dominado el torneo. El más exitoso es UCLA (University of California Los Angeles), dueño de 11 banderines nacionales; muchos de ellos logrados bajo la dirección del legendario entrenador en jefe John Wooden.

Otro equipo sumamente ganador son los Kentucky Wildcats (Kentucky University), cortesía de ocho entorchados, mientras que North Carolina Tar Heels (North Carolina University) y UConn Huskies (Connecticut University), ocupan la tercera casilla con seis títulos cada uno.

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