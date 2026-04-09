¿Qué pasó entre el entrenador de Lakers JJ Redick y Jarred Vanderbilt en el juego ante el Thunder?

El ambiente de Los Angeles Lakers se tensó durante su reciente derrota ante el Oklahoma City Thunder, en un episodio que involucró al entrenador JJ Redick y al alero Jarred Vanderbilt.

De hecho, el joven directo técnico restó importancia al intercambio verbal que protagonizó con el citado jugador zurdo en pleno partido, asegurando que fue una reacción propia de la presión del momento.

La discusión ocurrió apenas iniciado el segundo cuarto cuando Redick solicitó un tiempo muerto tras apenas 16 segundos y decidió sustituir a Vanderbilt. El versátil ala-pívot no tomó bien la decisión y se acercó al coach en plena duela para reclamarle, lo que derivó en un cruce de palabras visible para todos, situación que escaló brevemente hasta que el lesionado Austin Reaves y el asistente Nate McMillan intervinieron para calmar los ánimos.

Redick explicó a la AP que el incidente no tuvo tintes personales, sino que se dio producto del escenario competitivo y de las dificultades actuales del equipo, afectado por múltiples bajas. “No fue nada personal con él. Fue algo normal por mi parte. Creo que, con menos jugadores, todos tenemos que luchar con uñas y dientes. Tenemos que estar todos en la misma sintonía; tenemos que ser grandes compañeros; tenemos que jugar con intensidad. Pedí un tiempo muerto para sacarlo del partido y él reaccionó".

Another angle: Jarred Vanderbilt confronts JJ Redick to his face after getting subbed out less than a minute into the second quarter.



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A su vez, Vanderbilt no volvió a ingresar al encuentro frente al Thunder y abandonó el estadio sin dar declaraciones. En sus pocos minutos en cancha, registró una actuación discreta, marcada por fallos desde la línea de tiros libres, reflejando parte de sus dificultades ofensivas esta temporada, especialmente bajo el sistema de JJ.

El panorama deportivo tampoco viene ayudando a Los Angeles. Sin figuras clave como Luka Doncic, LeBron James y el propio Reaves, los de púrpura y oro sufrieron una contundente derrota 123-87 contra los campeones defensores de la NBA; tercera consecutiva en lo que ya es una negativa cadena que comienza a comprometer su posición en la Conferencia Oeste, donde pelea directamente con Denver Nuggets y Houston Rockets por la tercera casilla.

Pero más allá del resultado, Redick también crítico el rendimiento general de sus Lakers, señalando la falta de compromiso de algunos activos disponibles, aunado a dejar claro que buscará definir una rotación confiable en medio de la adversidad para los tres juegos restantes de la ronda regular.

En definitiva, la tensión vivida ante el Thunder ejemplifica un momento complejo para una escuadra que hace dos semanas aspiraba a consolidarse como contendiente en los playoffs, pero que ahora enfrenta incertidumbres tanto en lo deportivo como en la dinámica interna del equipo.

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