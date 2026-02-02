¿Qué pueden ofrecer los Lakers a Bucks para obtener a Giannis Antetokounmpo?

El futuro inmediato de Giannis Antetokounmpo ha sacudido por completo al planeta NBA, luego que se confirmara que los Milwaukee Bucks están dispuestos a escuchar ofertas por su máxima estrella. En consecuencia, el dos veces MVP de la prestigiosa competición podría protagonizar uno de los movimientos más impactantes de la última década, con Los Angeles Lakers entre sus posibles destinos.

La franquicia del sur de California, siempre agresiva cuando se trata de talento generacional, parece monitorizar de cerca la situación del ala-pívot griego, a sabiendas de que será complicado conseguirlo en una transacción debido al poco margen salarial que ostenta en nómina, y a la dura competencia con equipos que cuentan con músculo financiero y piezas de valor para entregar como retornos a Milwaukee, hablando de Golden State Warriors y especialmente New York Knicks y Miami Heat.

De hecho, la organización de Wisconsin buscaría una combinación atractiva de jóvenes con potencial, selecciones del draft y contratos que le permitan iniciar una reestructuración profunda ante el escenario de desprenderse del Greek Freak, a quien se le deben pagar alrededor de 145 millones de dólares hasta el 2028, a no ser que se salga de su acuerdo laboral un verano antes y renuncie a $62.7 millones.

De cualquier manera, hay varios paquetes que deberían ofrecer los Lakers a los Bucks para intentar quedarse con Giannis en el deadline de este 5 de febrero o en la venidera temporada baja.

4. Jared Vanderbilt, Dalton Knecht y dos futuras primeras rondas

La primera propuesta que mandaría Los Angeles iría de la mano a las futuras primeras escogencias del Draft de la NBA en 2026 y 2031, junto al versátil alero y especialista defensivo, Jarred Vanderbilt y Dalton Knecht, quien ha visto reducir su protagonismo en su segunda campaña en Hollywood pero es un escolta-alero con un notable tiro perimetral. Mientras Vando, de 26 años de edad, está bajo control hasta 2027 con una opción de jugador por 13.2 millones por otro curso, DK, de 24 primaveras, luce atado laboralmente, con un sueldo bajo, hasta el 2028.

3. Jake LaRavia, Dalton Knecht y tres futuras primeras rondas

LaRavia es un ala-pívot de 24 años que viene siendo la mayor sorpresa de la escuadra de púrpura y oro en esta 2025/2026, tras ser adquirido el pasado verano desde los Memphis Grizzlies. Aunque tiene contrato hasta 2027, si se concreta un sign-and-trade (mínimo tres campañas por requisito de la liga) puede aterrizar en Milwaukee con Knecht y tres primeros picks del draft: 2026, 2031 y 2033. Una oferta que sería mirada con muy buenos ojos por la directiva que hace vida en el Fiserv Forum, a la hora de terminar desprendiéndose de Antetokounmpo.

2. Austin Reaves y tres futuras primeras rondas

Para nadie es un secreto que Reaves está llamado a ser el gran secundario de Luka Doncic en el Crypto.com Arena, en especial en pleno ocaso de la carrera de un LeBron James quien difícilmente regrese a Los Angeles en la 2026/2027. De ese modo, acordar un sign and trade con el escolta de 26 almanaques antes de que éste se salga de su pacto actual a inicios de julio e incluirlo en el paquete con las citadas tres rondas iniciales del evento de selección de novatos, llevará a pensar seriamente a Milwaukee sobre la idea de concretar la operación por el astro griego.

1. Austin Reaves, Dalton Knecht y tres futuras primeras rondas

Claro está, los Lakers no propondrían nada mejor, y real, a los Bucks que AR15, luego de un sign and trade, con Knecht y las señaladas primeras vueltas del draft. Inclusive, es complicado que la entidad de Wisconsin consiga un mayor talento disponible a lo largo de toda la NBA que el que pondría sobre la mesa la escuadra de Los Angeles.

