¿Quién es Gui Santos, el alero que firmó una extensión de contrato con los Warriors?

Gui Santos acordó una renovación por tres años y 15 millones de dólares con los Golden State Warriors, consolidando su crecimiento dentro de la hoy popular franquicia de la Bahía.

Es que el alero brasileño atraviesa el mejor momento de su joven carrera en la NBA, tanto que en febrero promedió 15.1 puntos, 5.7 rebotes y 4.0 asistencias en 10 partidos, convirtiéndose en una de las piezas más fiables para el entrenador en jefe Steve Kerr, quien ha tenido que lidiar con diversos problemas físicos de sus principales figuras durante las últimas semanas, Stephen Curry y Jimmy Butler (fuera por lo que resta de campaña). Pero ante ese panorama, el sudamericano dio un paso al frente y respondió con actuaciones consistentes en ambos costados de la duela.

A sus 22 años, el basquetbolista de 2.01 de altura se ha ganado un lugar en la rotación gracias a su versatilidad, energía defensiva y capacidad para atacar el aro. Su evolución ha sido notable desde su llegada a la prestigiosa competición, mostrando mayor confianza en el tiro exterior y mejor lectura de la situación.

¿Cómo queda el contrato de Gui Santos con los Warriors tras su extensión?

La mencionada extensión contractual no sólo premia el rendimiento reciente de Santos, también el potencial que la organización de San Francisco le ve como parte del recambio generacional.

Con el nuevo pacto, el nacido en Brasilia queda vinculado a los Warriors hasta la 2028/2029, incluyendo una opción de jugador para esta última zafra por 5.3 millones de dólares. Asimismo, ahora devengará 4.6 millones en la 2026/2027 y $5.000.000 en la 2027/2028, factor que garantiza estabilidad y refleja la apuesta de la divisa californiana por el desarrollo del talento amazónico a mediano plazo.

Los números de Gui Santos esta temporada y de por vida en la NBA

Durante la presente campaña, el internacional por la selección de Brasil ha incrementado notablemente sus promedios, dado que posee 6.8 unidades de forma general con 3.2 rebotes y 1.7 asistencias en 16.3 minutos de acción, junto a notables 53.0% en tiros de campo y 38.4% en triples, consolidándose en rol de pieza de evolución e impacto reciente en la segunda unidad para el coach Kerr.

Ya de por vida en la NBA, Santos ostenta medias de 5.0 puntos con 3.0 rebotes y 1.4 pases de anotación junto a buenos 50.0% en lanzamientos de cancha y 36.1% desde el perímetro.

¿Cómo llegó Gui Santos a la NBA?

Antes de aterrizar en la liga estadounidense, Santos se formó en el baloncesto brasileño, destacando a temprana edad por su físico y agresividad en ataque. Sus virtudes llamaron la atención de los Warriors, que lo seleccionaron en la segunda ronda del draft de 2022, pick global número 55.

Tras un período de adaptación, incluyendo experiencia en la G League, el de La Canarinha logró abrirse camino hasta establecerse en el primer equipo de Golden State, aprovechando cada oportunidad brindada por el cuerpo técnico.

¿Cómo se apasionó por el baloncesto Gui Santos?

Gui Santos creció en un entorno en el cual el deporte siempre estuvo presente, pues desde niño mostró afinidad por el baloncesto, influenciado por la tradición competitiva del país y por referentes internacionales de la NBA.

Su pasión y ética de trabajo lo llevaron a destacar en categorías juveniles, construyendo una carrera que arrancó en el Minas Tenis Clube, en 2018, previo a ser seleccionado cuatro años más tarde por los Dubs.

