¿Quién es el favorito en las apuestas en la serie entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder?

La NBA atraviesa uno de los tramos más atractivos de la 2025/2026, cortesía del inicio de las semifinales de Conferencia, donde Los Angeles Lakers se enfrentan al Oklahoma City Thunder en una serie que combina historia, talento y expectativas elevadas.

Dicho enfrentamiento pone cara a cara a la franquicia más mediática del baloncesto mundial, símbolo del espectáculo y el poder comercial desde Hollywood, contra el vigente campeón; un equipo joven que ha sabido consolidar su dominio en tiempos recientes.

Los Lakers, cuartos en la siembra del Oeste, vienen de superar a los Houston Rockets en una eliminatoria decidida en seis desafíos, apoyados en la jerarquía de LeBron James, quien nuevamente asumió el liderazgo en instancias decisivas. Sin embargo, gran parte de la atención de los californianos también gira en torno a Luka Doncic, cuya situación física sigue siendo incierta y difícilmente accione, al menos, en los primeros encuentros a raíz de su ya prolongada lesión del tendón de la corva.

En contraste, el Thunder llega en plenitud, de la mano del vigente MVP de la NBA y candidato principal a repetir el premio, Shai Gilgeous-Alexander. Los de Mark Daigneault no sólo firmaron el mejor récord de la regular (64-18), también enviaron un mensaje contundente en la primera ronda de playoffs al barrer a los Phoenix Suns.

The Lakers are 15.5-point underdogs in Game 1.



That is the biggest underdog spread of any game in LeBron James' career, regular season or playoffs.



(per @ESPNInsights) pic.twitter.com/PDcZQ47dKm — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 5, 2026

Las cuotas de Lakers y Thunder para esta serie de playoffs

Las casas de apuestas reflejan con claridad un favoritismo: el pase de Oklahoma City a la Final del Oeste paga apenas -1.600, mientras que la sorpresa de Los Angeles sería retribuida con un jugoso +900.

De hecho, el handicap de -2.5 juegos para la victoria final del Thunder en esta serie (4-1 o 4-0) paga -290, a la vez que el +2.5 de los Lakers; es decir, si pierden en seis o siete desafíos (o dan la campana) otorga momios de +220.

Por su parte, ESPN agregó que los vigentes monarcas de liga cuentan con un 94% de opciones de pasar de fase, por un 6% de los entrenados por JJ Redick.

¿Por qué el Thunder es amplio favorito contra los Lakers?

La diferencia en las proyecciones no es casualidad, ya que durante la zafra regular OKC se impuso a los de púrpura y oro 4-0, con márgenes amplios que evidenciaron la brecha entre ambos equipos en ese momento.

Igualmente, el análisis estadístico respalda esa tendencia. El Thunder lideró la NBA en rating neto (+10.8) y en eficiencia defensiva, en tanto que los Lakers mostraron inconsistencias en dicho apartado, ubicándose en la posición 20.

Esa diferencia estructural, sumado al desgaste físico del conjunto angelino tras su serie previa, inclina aún más la balanza hacia un Oklahoma City quien acumula una semana de descanso.

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