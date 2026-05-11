¿Quién ganó la Lotería del Draft de la NBA de 2026?

La NBA vivió una jornada decisiva con la celebración de la Lotería del Draft 2026, donde los Washington Wizards se quedaron con la primera selección global, tras finalizar la temporada con el peor récord de la liga (18-64).

En efecto, después de varios años de frustraciones para los equipos con mayores probabilidades, la escuadra capitalina finalmente logró imponerse en un sistema que podría desaparecer próximamente debido a los cambios que analiza la comisión que preside Adam Silver.

Detrás de los Wizards quedó el Utah Jazz, ahora dueño del segundo pick, más los Memphis Grizzlies en el tercer lugar y los Chicago Bulls con el cuarto. Por otro lado, los Indiana Pacers y los Brooklyn Nets descendieron hasta las posiciones cinco y seis, respectivamente.

La "victoria" de Washington llega en un momento clave para la franquicia, misma que recientemente reforzó su roster con figuras de la talla de Trae Young y Anthony Davis. Por ende, dicho club tendrá la oportunidad de sumar a una de las piezas más prometedoras de una generación considerada histórica.

The Wizards win the Draft Lottery and will receive the 1st pick in the 2026 NBA Draft!



The NBA Draft Lottery is presented by Tissot. pic.twitter.com/odcbtWAGqf — NBA Canada (@NBACanada) May 10, 2026

¿Qué es la Lotería del Draft de la NBA?

La Lotería del Draft es el sistema utilizado para determinar el orden de selección de los equipos que no clasificaron a los playoffs, mientras que su objetivo es evitar que las organizaciones pierdan partidos deliberadamente (tanking) para asegurar la primera escogencia del citado evento.

Actualmente, las entidades con peores marcas de la regular tienen mayores probabilidades de obtener las primeras posiciones, aunque el resultado final depende de un sorteo. Sin embargo, la NBA analiza modificar este formato debido al incremento del tanking, estrategia utilizada por varios clubes para aumentar sus opciones de conseguir jóvenes promesas.

¿Cómo afecta la Lotería al Draft de la NBA?

El impacto de la lotería es enorme, especialmente en un año en el cual el talento universitario genera tanta expectativa, cortesía de nombres como AJ Dybantsa y Darryn Peterson, quienes aparecen como favoritos para disputar el lugar número uno del draft.

Dybantsa, estrella de BYU, impresionó tras liderar el país en anotación con 25.5 por partido durante su curso de novato, mientras que Peterson brilló en Kansas pese a sufrir varias lesiones. Otros prospectos de alto nivel como Cameron Boozer (hijo del ex All-Star Carlos Boozer) y Caleb Wilson también apuntan a estar entre las selecciones iniciales.

Con el orden ya definido, comienza oficialmente la carrera hacia el draft 2026, cita que podría cambiar el destino de varias franquicias en la NBA.

Orden final de la Lotería del Draft de la NBA 2026

Turno del draft Equipo 1 Washington Wizards 2 Utah Jazz 3 Memphis Grizzlies 4 Chicago Bulls 5 Los Angeles Clippers 6 Brooklyn Nets 7 Sacramento Kings 8 Atlanta Hawks 9 Dallas Mavericks 10 Milwaukee Bucks 11 Golden State Warriors 12 Oklahoma City Thunder 13 Miami Heat 14 Charlotte Hornets

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