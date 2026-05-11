¿Quién es Henri Veesaar, el centro que pueden tomar los Lakers en el Draft de la NBA?

Si hay una posición que ha fallado para los Lakers en estos playoffs de la NBA, es la de centro. Deandre Ayton ha estado lejos de su mejor versión y Chet Holmgren, pívot del Oklahoma City Thunder, no ha tenido competencia en la serie.

¿El resultado? Los Lakers se juegan la vida hoy con un 0-3 en contra, sin apoyo en los jugadores llamados a custodiar la zona pintada del equipo. Aunque Ayton tiene un año más de contrato con los Lakers, hay que pensar en el futuro.

El Draft de la NBA 2026 podría darle respuestas a los Lakers y el nombre de Henri Veesaar ha sido fuertemente vinculado con la franquicia californiana. Viene de una gran temporada con la Universidad de Carolina del Norte y a los 22 años está listo para dar el gran salto a la NBA.

¿Cuál es el perfil de Henri Veesaar?

Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 2004 (Tallinn, Estonia).

Altura: 2.13 m (7 pies).

Peso: 102 kg (225 lbs).

Posición: Centro / Pívot.

Formación previa: Cantera del Real Madrid (España) y la Universidad de Arizona.

¿Cómo le fue en su último año en la NCAA?

Su última campaña en la NCAA fue reveladora. Demostró que es un pívot moderno, con la capacidad de aumentar el rango de disparo y con buen juego en la zona pintada. Al mejor estilo del baloncesto europeo, Veesaar puede contribuir en muchas situaciones de juego.

En su última campaña universitaria, el centro dejó promedios de 17.0 puntos por partido, 8.7 rebotes y 2.1 asistencias. Tuvo una efectividad de 60.8% en tiros de campo y promedió 42.6% en triples, con 1.9 triples por juego.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Si lo comparamos con Ayton, Veesaar tiene un rango mayor de ataque, pues obliga a que el centro del otro equipo tenga que dejar la zona pintada para defender su tiro perimetral. Es un jugador con características parecidas a las de Nikola Jokic, guardando las diferencias.

Jugar con Luka Doncic le permitiría castigar con el pick and pop (bloqueo y apertura), para tomar disparos de media y larga distancia, mientras el esloveno ataca la llave. Es un pívot ágil para su estatura, corre muy bien la cancha y tiene inteligencia para manejar las diversas situaciones de juego.

Aunque todas estas cualidades fueron mostradas en la NCAA, está claro que necesitará un tiempo de adaptación para poder brillar en la NBA.

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