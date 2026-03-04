¿Quién es Hugo González, la revelación de los Boston Celtics en la NBA?

En el TD Garden de Boston, casa de los Celtics, cada vez se está hablando más español. Pero no es una cuestión de idioma, es que el anunciador oficial del equipo cada vez nombra más a Hugo González, la sensación española del conjunto verde.

González ha aprovechado las oportunidades esta temporada y, quizás, la lesión de Jayson Tatum le abrió las puertas para ganarse un puesto en la rotación del entrenador Joe Mazzulla. Los minutos han ido incrementando y su producción también.

Aunque Tatum volverá este viernes ante los Mavericks, después de no haber jugado en toda la temporada por una lesión, González ya se ha hecho un nombre en el equipo y seguirá recibiendo minutos.

A sus 20 años de edad, el nacido en Madrid ha mostrado una madurez muy extraña para su edad, en su primera temporada en la liga. Solo queda sentarse y esperar a ver si llega a conseguir una carrera similar a la que dejaron sus compatriotas Pau y Marc Gasol en la liga.

¿Cómo llegó Hugo González a los Boston Celtics?

González es el talento más importante de España desde Ricky Rubio. Es formado en las categorías menores del Real Madrid, así que tiene algo de la escuela que formó a la estrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic.

Tras dominar las categorías juveniles en España, González se presentó al Draft de la NBA en 2025, aunque para muchos debió tomarse una temporada más en Europa. La apuesta le salió muy bien, al ser drafteado en el puesto 28 de la primera ronda, lo que le ofrece contrato garantizado.

¿Cuál es su contrato?

Al ser elegido en la primera ronda del draft, González entra en el contrato de novatos asegurado por cuatro años, aunque el equipo se puede salir del mismo en el tercer y último año.

Su salario para la temporada 2025-2026 es de $2,783,880, aumentará a $2,923,560 en la campaña 2026-2027, se elevará a $3,062,640 en la 2027-2028 y para la 2028-2029 será de $5,528,065.

Claramente son cifras que no podía ganar en el Real Madrid, por la enorme diferencia salarial que hay entre la NBA y la ACB de España. Se convertirá en agente libre en el 2029.

¿Cuáles son sus números en la temporada 2025/26?

González ha pasado de ser una promesa a principio de campaña a toda una realidad en este momento de la temporada. El escolta promedia 4.1 puntos, 3.5 rebotes, 0.6 asistencias y 0.3 bloqueos, con 32% en triples y 61% en tiros de campo.

Recibe 15.4 minutos por juego, pero su colaboración es interesante para tratarse de un jugador de primer año en la liga.

¿En qué ligas jugó antes de llegar a la NBA?

Aunque no rompió el récord de Luka Doncic, González fue uno de los más jóvenes en debutar con el Real Madrid en la ACB. También participó en la Euroliga, el torneo más importante de clubes en Europa y con el nivel más parecido a la NBA.

¿Qué récords ha logrado en la NBA?

A pesar de estar en su primer año, González ha causado un impacto positivo en una franquicia histórica como los Celtics.

En la pasada victoria contra los Bucks, González brilló con el mejor partido de su carrera en la NBA con 18 puntos, 16 rebotes 3 robos y 2 bloqueos, en la victoria de su equipo 108-81.

El madrileño se convirtió en el primer novato desde hace una década en registrar al menos 3 robos y 2 tapones en sus primeros tres juegos consecutivos.

