¿Quién es Tony Bennett, el nuevo asesor del Draft de la NBA de los Lakers?

Tony Bennett dio un nuevo paso en su carrera al incorporarse a Los Angeles Lakers como asesor del presidente de operaciones y gerente general Rob Pelinka, con un enfoque específico en el próximo Draft de la NBA y en el fortalecimiento de los procesos de evaluación de talento.

Según ESPN, el propio Pelinka destacó la incorporación del experimentado entrenador con palabras de elogio: "A medida que perfeccionamos y desarrollamos nuestros procesos de draft y ojeadores de la National Basketball Association, no podríamos pensar en una mejor mente que Tony como recurso".

Igualmente, el alto ejecutivo de los Lakers subrayó que junto al perfil formativo y humano de Bennett, resalta su facilidad para generar un legado en su sitio de trabajo. "La trayectoria de Tony en la creación de cultura, con jugadores de gran carácter, gran habilidad y alto coeficiente intelectual, es venerada y respetada en todos los círculos del baloncesto. Será un activo increíble para nuestro equipo, nuestros ojeadores y para todo nuestro departamento de draft. Estamos realmente emocionados".

The Lakers have hired former Virginia head coach Tony Bennett as an NBA Draft advisor, the team announced.



Bennett stepped away from coaching in 2024 after 15 seasons at UVA and won a national championship in 2019. pic.twitter.com/DBc4svjdbG — Yahoo Sports (@YahooSports) February 25, 2026

¿Quién es Tony Bennett?

El nacido en Green Bay, Wisconsin, hoy de 56 años de edad, fungió como entrenador en jefe de Virginia Cavaliers entre 2009 y 2024, dejando una huella imborrable en el programa universitario.

Durante su etapa al frente de los Cavs acumuló un impresionante récord de 364-136, convirtiéndose en el coach principal con más triunfos en la historia de la institución. Su mayor logro llegó en 2019 cuando condujo al citado equipo al campeonato nacional, consolidando uno de los ciclos más exitosos del baloncesto reciente.

Antes de su llegada a la NBA en funciones ejecutivas, Bennett recibió un emotivo homenaje por parte de la Universidad de Virginia, misma que rebautizó la cancha del John Paul Jones Arena con su nombre. Acompañado por varios de sus antiguos jugadores, el otrora director técnico presenció la develación de su firma en dicha duela, en un reconocimiento a su legado deportivo y académico.

¿Qué ganó a nivel universitario?

Bennett fue elegido Entrenador Nacional del Año por la AP en 2007 y 2018, al tiempo de llevar a Virginia a conquistar seis títulos de temporada regular en la ACC, y la citada corona nacional de la NCAA (2019).

Previamente, dirigió a Washington State entre 2006 y 2009, en una etapa en la que también dejó una huella significativa.

¿Tony Bennet jugó en la NBA?

Como jugador, Tony Bennett actuó bajo la dirección de su padre, Dick Bennett, en Wisconsin-Green Bay, y posteriormente disputó tres temporadas en la NBA, entre 1992 y 1995, siempre con Charlotte Hornets, equipo al que representó en un total de 152 encuentros oficiales, dejando 3.5 puntos de media con 2.0 asistencias, 73.2% de libres, 41.2% de campo y 33.5% en triples.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers