¿Quiénes participarán en la Competencia de Volcadas de la NBA de 2026?

La Competencia de Volcadas de la NBA 2026 tendrá un nuevo campeón. Es que luego de tres títulos consecutivos de Mac McClung, el espectáculo aéreo cambiará de dueño en el Intuit Dome, casa de Los Angeles Clippers, que albergará las celebraciones del Fin de Semana de las Estrellas entre el 13 y el 15 de febrero.

Con la ausencia del vigente tricampeón y escolta de los Chicago Biulls, el nombre más reconocido del grupo de participantes en la venidera edición es Jaxson Hayes. El pívot de los Lakers llega como uno de los jugadores con mayor experiencia del cartel, al margen de que su protagonismo en la temporada ha sido limitado (6.4 puntos en 17.1 minutos por encuentro); no obstante, su capacidad atlética lo convierte en uno de los favoritos a llevarse el trofeo.

Aunado a Hayes, quien recientemente fue suspendido un partido por un incidente en el que empujó a la mascota de los Washington Wizards, el concurso de volcadas contará con la presencia de dos novatos que buscarán sorprender al público: el alero de los San Antonio Spurs, Carter Bryant, y el escolta del Orlando Magic, Jase Richardson. Mientras Bryant promedia 2.8 unidades, Richardson registra una media de 5.1 y es hijo de Jason Richardson, ganador del evento en 2002 y 2003.

🌟 The 2026 @ATT Slam Dunk field! 🌟



NBA All-Star Saturday: 2/14, 5:00pm/et on NBC & Peacock pic.twitter.com/IQ4oIWaWgy — NBA (@NBA) February 7, 2026

El cuarto participante será el alero del Miami Heat, Keshad Johnson, quien también cumple rol secundario y posee 3.1 de average en anotación.

Por otro lado y pese a que no defenderá su título, McClung sí dirá presente durante el fin de semana, dado que resultó convocado a última hora para disputar el Rising Stars, encuentro que reúne a novatos y elementos de segundo año, luego de la baja por lesión en el tobillo de David Jones, de los Spurs. Este partido se disputará el viernes como parte del inicio de las actividades.

Junto a la Competencia de Volcadas, el sábado 14 de febrero también marcará el regreso del Shooting Stars, evento de tiro por equipos que vuelve después de casi una década de ausencia. En esta nueva versión, cada conjunto estará integrado por dos basquetbolistas en activo y una leyenda de la NBA.

Entre los elencos confirmados destaca el denominado Knicks Team, formado por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y el histórico tirador Allan Houston, en una cita que promete añadir variedad y nostalgia al programa del All Star Weekend, previo al clásico de mitad de temporada, el domingo.

Más noticias sobre NBA