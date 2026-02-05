Raptors obtienen a pívot de los Warriors a horas de la fecha límite de cambios

Los Golden State Warriors siguen moviendo su tablero de piezas en el mercado de cambios de la NBA y este jueves enviaron al pívot Trayce Jackson-Davis a los Toronto Raptors a cambio de una selección de segunda ronda del draft de 2026 (procedente de Los Angeles Lakers), según informó Shams Charania de ESPN.

Los canadienses son sextos en la Conferencia del Este con marca de 30-22 y en su afán de avanzar directamente a los playoffs se encuentran haciendo canjes que fortalezcan sus aspiraciones de ser uno de los mejores equipos de su división.

Jackson-Davis promedia 4.2 puntos y 3.1 rebotes en 11.4 minutos por partido en 36 encuentros esta temporada. El jugador de 25 años fue seleccionado en el puesto 57 del draft de 2023 y aún es visto como un centro que puede desarrollar su juego de espaldas al aro. Está en el último año garantizado de su contrato, devengando 2.2 millones de dólares.

Para la campaña 2026/2027 tiene una opción del club por 2.4 millones de dólares que seguramente será ejercida por Toronto, que verá si puede ser de ayuda en la segunda unidad del equipo.

Cabe recordar que Toronto buscaba refuerzos en la pintura, ya que su pívot titular, Jakob Poeltl, se encuentra de baja por una lesión de espalda. El austríaco de 30 años tiene promedios de 9.7 puntos por encuentro, 7.7 rebotes, 2.1 asistencias y 69.3% en tiros de campo en 21 partidos esta temporada.

Los Raptors se situaron por debajo del límite del impuesto de lujo para adquirir a Jackson-Davis tras desprenderse del salario de Ochai Agbaji en un traspaso a tres bandas que involucró a Los Angeles Clippers y los Brooklyn Nets el miércoles por la tarde y que tuvo como protagonista a la leyenda Chris Paul.

Paul no ha jugado desde que los Clippers lo descartaron en una gira a principios de diciembre, lo que puso fin a la segunda etapa del ícono de la franquicia con el equipo después de cinco meses. El 12 veces invitado al Juego de Estrellas jugó pocos minutos con el equipo de Tyronn Lue, promediando 14.3 minutos por partido con 2.9 puntos y 3.3 asistencias en 16 apariciones desde el banquillo.

Durante toda su carrera, Paul tiene promedios de 16.8 puntos por partido, 4.4 rebotes, 9.2 asistencias, 46.9% en tiros de campo, 37% en triples y 87% en tiros libres. Se espera que anuncie su retiro de la liga al final de la campaña en curso, por lo que podría estar quemando sus últimos cartuchos como base en los próximos meses.

