Los récords históricos que lograron los New York Knicks en el primer tiempo del Juego 6 ante Hawks

Los New York Knicks protagonizaron una actuación histórica la noche del jueves, al establecer varias marcas de primera ronda, y de playoffs, frente a los Atlanta Hawks, previo a certificar su boleto a las Semifinales del Este.

Los entrenados por Mike Brown apalearon 140x89 como visitantes a su par de Georgia, para cerrar la llave 4-2 luego de tres victorias seguidas, y esperar por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers, mismo que está igualado a tres triunfos.

Los Knicks llegaron al descanso con una ventaja de 47 puntos, reflejo de un dominio absoluto que dejó prácticamente sentenciado el encuentro antes de iniciar la segunda mitad, de la mano de soberbias prestaciones de OG Anunoby, Mikal Bridges y Jalen Brunson.

Efectivamente, el marcador mostraba un contundente 83-36 al finalizar los primeros dos cuartos, diferencia que no sólo impactó por la magnitud, también debido al contexto de postemporada en la NBA, donde los partidos suelen ser mucho más equilibrados y disputados. Incluso, alcanzó las 51 unidades en algún momento del mismo período, confirmando una velada perfecta para la escuadra de la Gran Manzana, así como una actuación para el olvido por parte de Atlanta.

Paradójicamente, el desarrollo del careo tuvo un inicio engañoso, dado que los Hawks comenzaron con energía y lograron rápida ventaja de 9-5, generando la impresión de competitividad. Sin embargo, dicha ilusión duró muy poco puesto que los neoyorquinos respondieron con una racha demoledora de 43-6, que cambió completamente el rumbo del choque y decantó la serie de un lado.

Entretanto, el resultado final refleja el crecimiento de los Knicks en esta etapa. Más allá del impacto estadístico, la actuación de los dueños del Madison Square Garden envía un mensaje claro al resto de los equipos de su conferencia: Nueva York se instala en la siguiente fase con las armas y la experiencia (llegaron a las Finales del Este en 2025) para trascender definitivamente.

Los récord de los Knicks en el triunfo ante los Hawks en el Juego 6

Con dicha ventaja (47), los Knickerbockers rompieron la marca de mayor diferencia al descanso en un cotejo de playoffs. Hasta ahora, el récord pertenecía a dos antecedentes históricos en los que la ventaja había sido de 41 puntos: uno ocurrió en 2017, cuando los Cleveland Cavaliers dominaron a los Celtics, mientras que el otro se dio recientemente, en 2025, gracias a Indiana Pacers tomando una enorme distancia frente a los Cavs.

De igual forma, la exhibición ofensiva de los Knicks se coló entre las mejores primeras mitades de siempre en postemporada, ya que los 83 puntos anotados igualaron la tercera mayor cifra en esa situación.

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