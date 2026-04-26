Reds colocan al venezolano Eugenio Suárez en la lista de lesionados: ¿Cuándo regresa a Cincinnati?

Los Cincinnati Reds recibieron una noticia poco alentadora en medio de su calendario para el segundo mes de la ronda regular, ya que Eugenio Suárez fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

La decisión fue anunciada el sábado por el tradicional club de Ohio y tendrá efecto retroactivo al 23 de abril, lo que, según la web de MLB, abre un período de evaluación para determinar cuánto tiempo permanecerá fuera de acción.

Dicha lesión surgió durante una sesión de práctica de bateo previa al inicio de la serie frente a los Detroit Tigers. Allí el veterano antesalista venezolano sintió molestias en el costado mientras realizaba swings y aunque inicialmente no consideró que se tratara de algo importante, el cuerpo médico de los Reds decidió realizar estudios para descartar un problema mayor.

“(Suárez) Estaba practicando bateo (el viernes) y sintió el costado”, dijo el mánager de los Reds, Terry Francona, a medios estadounidenses. “Dio su último swing y sintió algo, pero no le dio importancia. Le hicimos una resonancia magnética y tiene una distensión leve en el oblicuo. Esperamos que, después de cinco o seis días, si sus síntomas desaparecen, le hagamos otra resonancia magnética”.

Rojos colocan a Eugenio Suárez en la lista de lesionados



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De ese modo, el seleccionado a dos Juegos de Estrellas resultó retirado de la alineación antes del primer choque contra Detroit y su ausencia, que ya data desde el pasado miércoles, ha obligado al staff técnico a mover piezas ofensivas, por lo que Nathaniel Lowe ocupó el puesto de bateador designado viernes y sábado. El cambio terminó funcionando de inmediato, ya que el toletero zurdo respondió con una destacada actuación ofensiva al conectar dos cuadrangulares, incluido el decisivo de dos carreras que selló el triunfo de Reds 9-8, hace dos días.

Por otro lado, Suárez firmó con Cincinnati un contrato de un año y 15 millones de dólares durante la temporada baja, con la expectativa de aportar experiencia y poder al corazón del lineup. Hasta ahora registra promedio de .231 con tres jonrones y 11 impulsadas en 25 encuentros. Entretanto, el cañonero de 34 años regresó a la organización que marcó gran parte de su carrera, luego de haber disputado ocho campañas con ella previo a ser enviado a Seattle Mariners en 2022.

Mientras el sudamericano se recupera de su lesión, Francona deberá encontrar alternativas para cubrir su lugar. Lowe aparece como la opción más inmediata, pero el histórico estratega contempla probar varias piezas dependiendo de las necesidades del calendario y del pitcher contrario.

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