¿Regresará Luka Doncic con los Lakers el jueves ante los Mavericks?

Los Angeles Lakers continúan afrontando una temporada marcada por las lesiones de varias de sus principales figuras, situación que ha condicionado la continuidad ganadora del equipo durante buena parte de la 2025/2026. Es que a las ausencias ya sufridas de LeBron James y Austin Reaves se suma la preocupación por el estado físico de Luka Doncic, quien arrastra problemas en el tendón de la corva y perdió el martes su tercer cotejo al hilo.

El conjunto de púrpura y oro ha tenido dificultades para mantener una rotación estable, pues LBJ estuvo fuera durante los primeros 14 encuentros de esta zafra de NBA debido a una ciática, mientras que Reaves se perdió 19 duelos por una distensión en la pantorrilla. Semejantes bajas obligaron al entrenador en jefe JJ Redick a reajustar su estructura competitiva desde el inicio del calendario, pero cuando los resultados empezaban a solidificarse, ahora la situación vuelve a complicarse con el problema del base esloveno.

Claro que pese al contratiempo físico, Doncic mantiene la intención de regresar a la duela cuanto antes. De hecho, el periodista Dave McMenamin reveló que el genio balcánico pudo realizar carrera el lunes y tenía previsto participar en una sesión de entrenamiento con contacto entre martes y miércoles, un paso importante dentro de su recuperación con el objetivo inmediato es estar disponible para el partido del jueves frente a los Dallas Mavericks, su antiguo club, aunado a participar en el Juego de Estrellas que se disputará el domingo en el Intuit Dome, la casa de los vecinos Clippers.

Los Lakers quieren que Luka Doncic vuelva a la acción ante los Mavericks | Brad Mills-Imagn Images

Hay que recordar que las lesiones también tienen implicaciones individuales en una temporada marcada por el requisito mínimo de 65 encuentros disputados para optar a los premios oficiales de la NBA. En el caso de James, su próxima ausencia lo deja matemáticamente fuera de la elegibilidad para los galardones de final de curso, poniendo fin a su histórica racha de 21 apariciones en alguno de los mejores elencos del torneo.

Por su parte, Luka aún se mantiene dentro del margen, aunque su situación empieza a generar cierta preocupación, dado que alcanzó versus San Antonio Spurs su décimo desafío perdido del ejercicio, lo que reduce sus opciones matemáticas si desea mantenerse en la carrera por los reconocimientos individuales, tomando en cuenta que, según varios analistas, lucha por el MVP con los dos máximos favoritos, el dueño reinante del premio, Shai Gilgeous-Alexander, y el tres veces ganador Nikola Jokic.

Mientras tanto, Dave McMenamin agregó que si Doncic acciona contra los Mavericks probablemente aparezca en el clásico de luminarias, tres días después.

