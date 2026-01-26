La respuesta de LeBron James a la dueña de los Lakers tras sus controversiales comentarios

LeBron James cree haber logrado su objetivo principal una vez arribó a Los Angeles Lakers en el verano de 2018: devolver a la franquicia a lo más alto de la NBA. En consecuencia, cualquier rumor o reportaje sobre su supuesta mala relación con la aún propietaria de la divisa, Jeanie Buss, le trae sin cuidado.

Efectivamente, el veterano alero dejó claro en ESPN que a estas alturas de su carrera no le preocupa la opinión de terceros, incluida la de la misma Buss o algún directivo de la tradicional organización de Hollywood.

Las declaraciones del cuatro veces MVP se produjeron tras la derrota de los Lakers por 112-104 ante Clippers, cuando fue consultado por un reciente reportaje del propio ESPN en formato televisión y por su relación con Jeanie Buss. "Pensé que era buena (su trato con la propietaria del equipo), pero ya saben, alguien podría verlo de otra manera. Siempre hay dos caras de la moneda. La forma en que he representado a esta franquicia desde que llegué hasta ahora, ha sido con el máximo respeto, honor y dignidad. Y diría que con lealtad. Quiero decir, caramba, he jugado aquí más tiempo que en prácticamente cualquier otro lugar, aparte de Cleveland", acotó LBJ.

Según el reportaje, las tensiones internas dentro de la familia Buss previas a la venta del equipo angelino al empresario Mark Walter, tenían que ver con decisiones vinculadas a James, percibido como el “salvador” de una organización en dificultades cuando el cuatro veces MVP de la NBA se mudaba al sur de California. Uno de los momentos clave de tensión habría sido el mal resultado del cambio en el que la franquicia recibía a Russell Westbrook en 2021, tras el cual la hija de Jerry Buss se habría mostrado molesta en privado al considerar que LeBron no asumió responsabilidad por el resultado de la operación, luego de que aconsejara a la gerencia obtener al entonces nueve veces All Star y actual pieza de los Sacramento Kings.

El artículo también apunta que, tras aquel episodio, Jeanie llegó a valorar no ofrecerle una extensión de contrato al Rey en 2022 y 2024, e incluso meditó un posible traspaso a los Clippers. Sin embargo, LeBron explicó que no ha hablado con Buss desde la publicación del reportaje y que nunca ha mantenido una relación cercana con los dueños de las franquicias en las que ha jugado, algo que también ocurrió durante sus etapas en Cleveland y Miami.

"Para ser sincero, no me importan los artículos ni reportajes. Desde que estoy aquí (Los Angeles) , mi octavo año, y en los 23 años en esta liga, siempre habrá otro artículo mañana, especialmente si me involucra a mí", agregó quien llevó a la conquista del Trofeo Larry O'Brien al Heat en dos ocasiones, y a los Cavaliers igual que a los Lakers en una.

Lakers owner Jeanie Buss reportedly began to turn against LeBron James in recent years, per ESPN’s Baxter Holmes.



Buss complained about what “she felt was James' outsized ego and the overt control that he and Klutch Sports exerted over the organization at times.”



Buss also felt… pic.twitter.com/dhASJJtGnE — Yahoo Sports (@YahooSports) January 21, 2026

"Al final del día, cuando llegué a esta organización, mi mentalidad era restaurar la excelencia. Obviamente no tuve la oportunidad de ver la era Showtime, pero conozco la historia. Luego, a principios de la década de 2000 con Shaq (O'Neal) y Kobe (Bryant), y luego lo que hizo Kobe y esas rachas con él y Pau (Gasol). Así que mi mentalidad era de: ¿Cómo puedo recuperar esa sensación para los Lakers? Pude lograrlo junto con, ya saben, otros 14 o 16 jugadores, ganando el título, trayendo el campeonato aquí. Esa siempre ha sido mi mentalidad", finalizó el máximo anotador vitalicio de la National Basketball Association.

¿Jeanie Buss defendió a LeBron James de la polémica?

Por su parte, Jeanie Buss respondió al reportaje en declaraciones a The Athletic, defendiendo a James y negando que no haya sido valorado por la organización. "No es justo, considerando todo lo que LeBron ha hecho por los Lakers, que se le involucre en mi drama familiar", precisó

Asimismo, la jerárquica directica cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen con LBJ, celebrando el anillo de 2020.

