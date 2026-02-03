Revelan si LeBron James regresará a los Lakers en la temporada 2026/2027

En su octava temporada con Los Angeles Lakers, LeBron James parece no estar en la misma sintonía de antaño con directiva y gerencia general de la afamada organización.

En efecto, diversas informaciones señalan que la plana mayor del Crypto.com Arena ya no concibe al Rey como la base del proyecto, principalmente debido a sus 41 años de edad, aunado a supuestas actitudes del legendario alero que no habrían gustado a la todavía propietaria de la franquicia, Jeanie Buss.

De esa forma, ya nadie garantiza que el mayor anotador en la historia de la NBA se despida de la competición representando a unos Lakers a los que ayudó a conquistar el último anillo en la historia de la franquicia, en 2020. De hecho, algún periodista se atreve a pronosticar que el cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales cambiará de aires en la 2026/2027.

"Definitivamente los Lakers están listos para dejar ir a LeBron James y creo que LeBron también está listo para abandonar Los Angeles. Esa es la sensación generalizada en LA sobre lo que nos espera este verano, aunque puede haber un giro de los acontecimientos estos días", reveló Jake Fisher, de Bleacher Report.

El seleccionado a 22 All Star ha participado en 31 encuentros del presente certamen, a raíz de algunos percances físicos; sin embargo, ha mantenido prestaciones de primera línea, cortesía de 21.9 puntos de media con 5.8 rebotes, 6.6 asistencias y 50.6% en lanzamientos de campo. Claro está, el nacido en Akron ha pasado a ser la segunda opción ofensiva del entrenador en jefe JJ Redick, tras Luka Doncic, e incluso pudiera convertirse en la tercera alternativa si el escolta Austin Reaves recupera su versión de los primeros dos meses de justa, previo a lesionarse la pantorrilla.

Por otro lado, King James está cobrando 52.6 millones de dólares en el ejercicio actual, luego de ejercer su opción de jugador, así que es casi un hecho que no regresará a los Lakers si no pacta un salario de al menos 40 millones anuales, cifra muy por encima de lo que buscaría pagarle la gerencia que encabeza Rob Pelinka, a sabiendas de que necesita abrir espacio salarial para la venidera campaña en pro de adquirir piezas que fortalezcan considerablemente el roster.

Entretanto, el cómo finalice Los Angeles la 2025/2026 también será un factor que condicione las negociaciones con LBJ, ya que si los de Redick vuelven a quedarse en primera ronda de los playoffs, como en 2024 y 2025, será casi un hecho que no harán ni un leve esfuerzo por ofrecerle un sueldo alto al ganador de cuatro campeonatos globales en la National Basketball Association.

