¿Cuáles son las rivalidades más legendarias en la historia de la NBA?

Con el paso del tiempo, la NBA se ha consolidado como la liga de baloncesto más prestigiosa del mundo, y una de las competiciones deportivas de mayor resonancia comercial del globo terráqueo.

Pues a lo largo de las décadas, varias franquicias han dejado una huella imborrable gracias a sus múltiples campeonatos, así como a rivalidades legendarias con otras entidades las cuales han marcado un antes y un después en el crecimiento de la disciplina.

De hecho, la grandeza de organizaciones del calibre de Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers quizás no hubieran sido tal de no ser por las luchas feroces que mantuvieron contra otras escuadras en instancias decisivas.

A continuación, se repasarán las máximas rivalidades vitalicias de la NBA:

1. Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers

Sin dudas, es el enfrentamiento icónico de la National Basketball Association, y uno realmente top dentro del deporte universal. Celtics y Lakers se han enfrentado en 12 Finales de liga, con ventaja de 9-3 para los de Nueva Inglaterra, pero convirtiendo este duelo en el más repetido en la instancia cumbre. Las hostilidades entre las dos divisas arrancaron con fuerza en los años 60 cuando los de verde, liderados por Bill Russell, dominaban la contienda. Posteriormente en los 80’s, el clásico alcanzó un nuevo pico con las batallas entre Larry Bird y Magic Johnson, dos emblemas de sus franquicias y en plena era del “Showtime” del conjunto de púrpura y oro.

2. Detroit Pistons vs. Chicago Bulls

Durante la segunda mitad de los 80’s, los Pistons, conocidos como los "Bad Boys", se convirtieron en el principal obstáculo para Michael Jordan y sus Bulls. Con un estilo de juego físico, agresivo y defensivo, Detroit, de la mano de Isiah Thomas, se encargó de frenar el ascenso de los astados, hasta unas Finales del Este en 1991 donde MJ y compañía lograron cortar el maleficio y dar inicio a su inolvidable dinastía de seis anillos en igual número de Finales.

3. San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks

En el corazón de Texas, Spurs y Mavericks protagonizaron una intensa rivalidad en la Conferencia Oeste durante la década del 2000, que incluyó cuatro emparejamientos al hilo en playoffs. Aunque no tan mediática como otras, esta serie de careos entre el club liderado en la duela por Tim Duncan versus el de Dirk Nowitzki resultó táctico, reñido y muy competitivo. Asimismo, la cercanía geográfica potenció un derbi texano que dividió al estado por varios años.

4. Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers

De las rivalidades más recientes, pero no menos relevantes en la NBA, pues de 2015 a 2018 Dubs y Cavs se toparon en cuatro Finales al hilo, un hecho sin precedentes. La batalla entre Stephen Curry y LeBron James capturó la atención mundial, especialmente en 2016 cuando Cleveland, con LBJ y Kyrie Irving en modo héroes, protagonizó una remontada memorable tras ir 3-1 abajo en la eliminatoria para llevarse el Trofeo Larry O’Brien. Eso sí, pese a la ardua competitividad los californianos ganaron tres anillos en esas cuatro series.

5. New York Knicks vs. Miami Heat

Durante los 90’s, Knicks y Heat chocaron con una intensidad y hostilidad pocas veces vista. De hecho, se cruzaron en cuatro ocasiones seguidas en postemporada, del 97 al 2000, protagonizando careos extremadamente físicos y repletos de conatos de peleas y emociones a flor de piel. Pat Riley, quien en ese entonces pasó de entrenar a New York para hacerlo en Miami, fue una figura clave, sin quererlo, en alimentar semejante animosidad, en plena época donde la competición estadounidense vivía del alto voltaje en las duelas.

6. Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics

Otro de los míticos enfrentamientos de la NBA, y que comenzó en los años 60 con épicos desafíos entre Bill Russell y Wilt Chamberlain. Luego revivió con la aparente enemistad de Bird y Doctor J (Julius Erving) en los 80's, mientras que en la actualidad, ha cobrado nueva vida con los cruces entre Jayson Tatum y Joel Embiid, mostrando que la tensión entre ambas organizaciones sigue y seguirá vigente pese al paso del despiadado tiempo.