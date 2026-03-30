La sorpresiva opinión de Michael Jordan sobre el GOAT de la NBA

El eterno debate sobre el GOAT (Mejor de Todos los Tiempos en inglés) de la NBA sumó un nuevo capítulo con la voz más autorizada posible; la de Michael Jordan.

Aunque nombres como LeBron James, Kobe Bryant o Kareem Abdul-Jabbar suelen aparecer en la conversación de la verdadera realeza del baloncesto a modo vitalicio, el seis veces campeón con los Chicago Bulls mantiene una postura firme: no cree que exista un único número uno en la historia.

De hecho, Jordan dejó claro en el canal CBS que este tipo de comparaciones no reflejan la evolución del juego ni el contexto de cada época. “Para mí no existe tal cosa como un mejor jugador de todos los tiempos. Simplemente creo que aprendemos de otros atletas y así hacemos progresar el juego. Decir que uno es mejor que otro no es correcto”.

Lejos de alimentar la polémica, el ex escolta de los Bulls, y de Washington Wizards (en sus últimas dos campañas de NBA) explicó que cada generación construye sobre la anterior, lo que hace injusto establecer jerarquías absolutas. En ese sentido, su visión se aleja del enfoque habitual de aficionados y analistas, que suelen basarse en estadísticas, títulos o impacto global para defender a su GOAT.

In an interview with CBS Sunday Morning, Michael Jordan said he doesn’t believe there is one GOAT in basketball.



“There's no such thing as a GOAT in basketball, to me. It's only because I think we learn from other athletes, we progress the game. To say that one is better than… pic.twitter.com/JiL3BmPGVz — Complex (@Complex) March 30, 2026

No es la primera vez que Jordan se pronuncia sobre este asunto. Vale recordar que en declaraciones recogidas anteriormente por Sports Illustrated, el seis veces Más Valioso de las Finales ya había relativizado la comparación directa con LeBron James. Allí planteó diferencias claras en logros concretos como el balance perfecto de 6-0 en las propias Finales o la cantidad de premios MVP, junto al impacto cultural que tuvo su figura en el crecimiento global de la disciplina.

De igual forma, MJ advirtió sobre el lado negativo del debate, pues insistir en la etiqueta de GOAT puede generar cierta animadversión entre jugadores de distintas eras, algo que considera innecesario teniendo en cuenta el legado colectivo que han construido para la National Basketball Association.

Su rechazo al término fue aún más tajante en una conversación con el periodista Mike Tirico, misma en la que dejó una frase que resume su pensamiento: "el concepto de mejor de todos los tiempos no me genera orgullo ni tiene un significado real dentro de mi visión del deporte".

Pese a todo, Jordan no esquiva las comparaciones desde lo competitivo, al punto de haber reconocido en múltiples ocasiones que le habría encantado enfrentarse en su mejor momento tanto a Kobe Bryant como a LeBron James, un escenario hipotético que, como él mismo admite, "nunca lo sabremos (sobre quién hubiera dominicano dichos duelos)".

Más contenido de Michael Jordan