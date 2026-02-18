Stephen Curry anuncia si se retirará pronto de la NBA

A sus 37 años, camino a los 38, Stephen Curry sigue demostrando que la edad es sólo un número cuando se trata de competir al máximo nivel. Es que el histórico base de los Golden State Warriors disputa su temporada número 17 en la NBA, manteniéndose dentro de las principales referencias y ratificando su estatus como uno de los jugadores más determinantes de la era moderna.

Quien es considerado por muchos el mejor tirador de todos los tiempos está firmando de nuevo una campaña elitista, dado que promedia 27.2 unidades por encuentro con un sobresaliente 93.1% de efectividad desde la línea de libres y un 39.1% en lanzamientos de tres. Asimismo, el citado base vuelve a encabezar la prestigiosa liga en media de triples convertidos, cortesía de 4.5, estadística que refuerza su legado e impacto en ataque y que confirma una capacidad pocas veces vista para generar puntos en cualquier sector de la duela.

Es cierto que la temporada de Golden State no ha sido sencilla, ya que diversas lesiones han afectado la rotación y el rendimiento colectivo, produciendo altibajos en el desempeño de muchos jugadores. Pues en medio de ese panorama inestable, Curry ha asumido el liderazgo absoluto, tanto a la hora de conseguir respuestas ofensivas como en influencia anímica dentro del vestuario; de hecho, su constancia ha sido determinante para mantener a la franquicia de San Francisco en la pelea dentro de una siempre exigente Conferencia Oeste.

Steph Curry isn't focusing on any thoughts of retirement 🙅‍♂️



(via @people) pic.twitter.com/fk2J3DRyEo — Yahoo Sports (@YahooSports) February 17, 2026

Por otro lado, el reconocimiento individual al Chef tampoco se ha hecho esperar, al punto que fue nuevamente convocado al All-Star Game de 2026, el número 12 de su trayectoria, confirmando su vigencia entre la crema y la nata del baloncesto mundial y demostrando una longevidad al alcance de pocos.

De ese modo, a pesar de encontrarse en la recta final de su carrera profesional, Curry no muestra señales de querer bajar el ritmo ni de colgar las zapatillas. Es por ello que en declaraciones recientes a la revista People, el propio piloto de los Warriors aseguró que no se obsesiona con el retiro. “Llegará cuando tenga que llegar, lo cual no creo que sea pronto. Realmente no me presiono demasiado".

Lejos de pensar en el final de su travesía en la NBA, el cuatro veces campeón de la liga estadounidense continúa enfocado en competir y disfrutar del juego, al tiempo que continúa quebrando marcas y construyendo un legado difícil de borrar.

Más noticias sobre NBA