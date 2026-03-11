Stephen Curry recae de su lesión: ¿Cuántos partidos más se perderá para los Warriors?

Los Golden State Warriors afrontan un tramo complicado de esta 2025/2026 debido a los problemas físicos de su gran referente, Stephen Curry.

En efecto, el líder del elenco de San Francisco acumula 15 encuentros consecutivos sin jugar, un período en el que los entrenados por Steve Kerr han tenido dificultades para mantenerse competitivos. De hecho, los californianos registran balance de 5-10 en dicho lapso, lo que complica seriamente sus aspiraciones de avanzar a playoffs.

Pues la situación con Curry ha empeorado, al punto que permanecerá fuera de la duela al menos diez días más a raíz de molestias en la rodilla. Asimismo, la franquicia del Chase Center anunció que el histórico base se perderá, como mínimo, los próximos cinco partidos.

Claro está, dentro de Golden State existe optimismo moderado sobre la evolución del doble MVP de la NBA. Es que los periodistas Anthony Slater y Shams Charania informaron que el jerárquico tirador ha comenzado a dar pasos importantes en su recuperación y mantiene la intención de regresar antes de que termine la ronda regular.

Golden State's Stephen Curry will miss another 10 days with his ailing knee, stretching his absence to five more games and a total of 20 consecutive, sources tell me and @anthonyVslater. Curry has started on-court work and is aiming to intensify his workouts. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 11, 2026

"Curry ha avanzado en el entrenamiento en la cancha en los últimos días, lo cual es un paso significativo en su intento de regreso. Fuentes del equipo han continuado describiendo a Steph como extremadamente motivado para regresar en la recta final e intentar llevar a los tambaleantes Warriors a los playoffs a través del Play-In. Steph Intensificará el entrenamiento en los próximos días".

Mientras Chef sigue su proceso de rehabilitación, el calendario no da tregua a su organización. Hay que acotar que los Dubs afrontan una serie de seis encuentros exigentes entre el 13 y el 21 de marzo, comenzando con un duelo ante Minnesota Timberwolves y continuando con una gira por el Este que incluye enfrentamientos contra New York Knicks, Washington Wizards, Boston Celtics, Detroit Pistons y Atlanta Hawks.

Dicho almanaque es toda una prueba de fuego, considerando que cinco de esos rivales presentan récord ganador y cuatro de ellos ya han alcanzado las 40 victorias en el curso. En semejante panorama, el careo versus Washington aparece como la oportunidad más clara para sumar la victoria, especialmente teniendo en cuenta la mala racha actual de los capitalinos.

Por otro lado, la situación de los Warriors también se complica debido a la presión directa en la clasificación, puesto que Los Angeles Clippers, rivales directos en la lucha por las últimas posiciones del Play-In del Oeste, cuentan con un calendario favorable en los próximos días.

