Steve Kerr podría dejar de ser entrenador de los Warriors en la temporada 2026/27

El presente de los Golden State Warriors atraviesa uno de sus momentos más inciertos, tras quedar eliminados en su segundo duelo del Play-In a manos de los Phoenix Suns. Sin embargo y al margen del resultado, lo que realmente generó impacto fue la escena posterior al partido: el míticos Steve Kerr abrazando a sus dos "soldados" más leales, Stephen Curry y Draymond Green.

“No sé qué va a pasar ahora, pero los quiero muchísimo”, le dijo el entrenador en jefe que ha conquistado cuatro anillos de campeón con los Dubs a sus dos mayores pupilos. Un mensaje que muchos interpretan como una posible despedida y el cierre de un ciclo histórico.

"I don't know what's gonna happen next, but I love you guys to death." 💛



Steve Kerr's message to Steph and Draymond at the end of the Suns game 🥹 pic.twitter.com/78UfbFHXCm — NBA on Prime (@NBAonPrime) April 18, 2026

De ese modo, la periodista Ramona Shelburne agregó que la eventual marcha de Kerr abriría la puerta a transformaciones profundas dentro de la organización de San Francisco, misma que consideraría explorar opciones externas para el puesto de coach principal, incluso provenientes del baloncesto universitario. No obstante, existe cautela ante la posibilidad de poner a un DT sin experiencia al mando de un vestuario liderado por figuras veteranas que se acercan al final de sus carreras: Curry, Green y Jimmy Butler.

Entretanto, ya se habla internamente de un posible “reinicio organizativo”, lo que implicaría movimientos significativos en el roster, tomando en cuenta que los Warriors contarán con la selección número 11 del Draft de la NBA 2026, aunado a un 9,4% de probabilidades de escalar al top 4 y apenas un 2% de quedarse con el primer lugar.

Asimismo, el panorama no es sencillo en el Chase Center dado que Golden State dispone de poco margen salarial y varios jóvenes no han dado el salto esperado, especialmente los escoltas Brandin Podziemski y el hoy lesionado Moses Moody.

If Steve Kerr does not return to the Warriors it could cause an “organizational reset” with further notable changes to the roster and coaching staff, per @ramonashelburne



(h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/7M4c8Pnwmp — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 20, 2026

Por si fuera poco, el núcleo veterano también refleja el desgaste del tiempo y las lesiones. Es que activos como Butler (36 años y con una rotura de ligamento cruzado), Curry (38), Green (36) y Al Horford (39) evidencian una plantilla que necesita redefinirse.

La era dorada de los Warriors se construyó entre 2014 y 2019, con un anillo adicional en 2022, impulsado por la llegada de Andrew Wiggins. Sin embargo, la derrota en las Finales de 2019 frente a Toronto Raptors marcó un antes y un después, especialmente por las graves lesiones de Kevin Durant y Klay Thompson.

De cualquier manera, es bastante factible que en la bahía californiana disfruten a lo sumo de una última temporada del coach Kerr, si es que ya no vieron sus estrategias finales en la pizarra.

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