Thunder anuncia lesión de Shai Gilgeous-Alexander: ¿Por cuánto tiempo estará fuera el MVP?

El actual MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, estará de baja para el Oklahoma City Thunder hasta después del Juego de Estrellas, después de que el equipo anunciara el parte médico del jugador este miércoles.

El base padece una lesión abdominal y estará fuera de acción, en principio, por cinco encuentros, pero todo dependerá de su evolución.

No estará disponible para enfrentar a los San Antonio Spurs este miércoles ni tampoco formará parte del equipo del Mundo en el Juego de Estrellas.

El canadiense será evaluado nuevamente después del encuentro de luminarias y se anunciará su fecha de regreso a las cancha.

El martes, Gilgeous-Alexander disputó 20 minutos y metió 20 puntos contra el Orlando Magic, pero ese esfuerzo pudo haber agravado su lesión. El base está a cinco partidos de igualar la racha de Will Chamberlain de 126 partidos con al menos 20 puntos en su cuenta.

El Thunder no ha bajado el pie del acelerador desde la temporada pasada, cuando consiguieron su primer campeonato. Tienen récord de 40-11 y ocupan el primer lugar de la Conferencia Oeste, con 6 victorias en sus últimas 10 presentaciones.

Ante la ausencia de Gilgeous-Alexander, la NBA debe anunciar en las próximas horas a su sustituto para el equipo del Mundo en el Juego de Estrellas. Entre los candidatos están el pívot de los Rockets, Alperen Sengün, y el de los Sixers, Joel Embiid, quienes no están en el equipo internacional.

El canadiense es uno de los principales candidatos al MVP de la NBA en esta temporada, pero esta lesión podría afectarlo, si no regresa con el ritmo acostumbrado. Ha jugado 49 de los 51 partidos de su equipo, pero no debe prolongar su ausencia por mucho tiempo si quiere sumar otro trofeo de este tipo a su curtida vitrina.

¿Qué partidos se perderá Shai Gilgeous-Alexander por lesión?

El base se perderá juegos interesantes, contra los San Antonio Spurs, Houston Rockets, Los Angeles Lakers y Phoenix Suns, antes de cerrar contra los Milwaukee Bucks, el último encuentro previo a la pausa del Juego de Estrellas.

Sin embargo, el plantel del OKC es lo suficientemente amplio para afrontar compromisos tan importantes sin su principal figura. En la actual temporada en los dos únicos encuentros en los que el Thunder no tuvo a SGA sufrieron derrotas.

Este tramo de la temporada pondrá a prueba la profundidad del equipo dirigido por Mark Daigneault y le hará maniobrar sin su principal figura.

