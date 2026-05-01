¿Tienen Los Angeles Lakers la intención de renovar a Luke Kennard?

La continuidad de Luke Kennard en Los Angeles Lakers empieza a tomar fuerza dentro de la NBA. De hecho, lo que en un principio parecía una incorporación temporal, tras la llegada del escolta en febrero mediante un canje con Atlanta Hawks, ahora podría transformarse en una apuesta de mediano plazo para la franquicia de Hollywood.

Durante semanas, muchos analistas consideraron que el tirador zurdo sería simplemente una pieza de apoyo para reforzar la rotación en la segunda mitad de la zafra; sin embargo, su rendimiento en la serie de primera ronda de playoffs frente a Houston Rockets habría modificado la percepción tanto dentro del equipo como alrededor de la liga.

No en vano, el periodista Jake Fischer señaló que existe una creciente expectativa de que Los Angeles busque mantener al experimentado escopetero una vez finalice su contrato actual. Según explicó el jornalero, “cada vez se anticipa más en toda la liga que los Lakers querrán retener a Kennard, recientemente adquirido, luego de su destacada actuación en la primera ronda contra Houston".

¿Cuánto le pagan los Lakers a Luke Kennard en esta temporada?

La situación contractual de Kennard representa un escenario interesante para la gerencia angelina, ya que el citado jugador finaliza en unas semanas su acuerdo de 11 millones de dólares; de los cuales alrededor de la mitad corren a cuenta de los californianos, dado que Atlanta pagó el sueldo del primero en los meses iniciales, previo al traspaso.

Según Jake Fisher y Marc Stein, los Lakers priorizarían la renovación de Luke Kennard.



No me parece mal, siempre y cuando su salario sea menor incluso al de esta temporada. https://t.co/s7aDSfZDi6 — Rodrigo Azurmendi (@RodAzurmendi) April 30, 2026

Obviamente, las recientes actuaciones del pick 12 del Draft de la NBA 2017 podrían elevar considerablemente su valor de mercado durante la agencia libre, incluso con un pacto que le reporte sobre los 20 millones por justa.

Los números de Luke Kennard en esta temporada

El escolta tuvo una campaña especialmente eficiente desde el perímetro, liderando la competición en porcentaje de triples (47.8%). Pero más allá de su precisión, también asumió responsabilidades adicionales en la creación ofensiva durante las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves en el final de la regular e inicios de playoffs.

En los primeros partidos de la serie versus Houston, Kennard respondió con protagonismo ofensivo, tanto que anotó 27 puntos en el Juego 1 y luego sumó 23, convirtiéndose prácticamente en la segunda alternativa detrás de LeBron James. No obstante, su rendimiento perdió consistencia en los careos posteriores, ya que entre el tres y el cinco apenas convirtió uno de once intentos desde el perímetro, incluyendo una discreta actuación de una unidad en la derrota del miércoles. Eso sí, cosecha medias de 14.4 puntos y 40.0% en triples en dicha batalla.

De cualquier manera, los Lakers mantienen ventaja de 3-2 en la serie, así que Kennard todavía tiene margen para recuperar protagonismo y demostrar que puede sostener el nivel que exhibió al inicio de la eliminatoria.

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