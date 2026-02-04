Toronto Raptors obtienen a Chris Paul en un cambio entre tres equipos

Los Toronto Raptors adquirieron este miércoles a la leyenda de la NBA Chris Paul en un traspaso a tres bandas que involucró a Los Angeles Clippers y los Brooklyn Nets, informó Shams Charania, de ESPN.

A su vez, Toronto enviará al alero Ochai Agbaji y una selección de segunda ronda del draft de 2032 a Brooklyn como parte del acuerdo. Además, se espera que los Raptors rescindan el contrato del base de 40 años tras completar el traspaso, aunque bien podrían considerar obtener algo de rédito con un cambio antes de la fecha límite de canjes de este 5 de febrero a las 3 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos.

Paul no ha jugado desde que los Clippers lo descartaron en una gira a principios de diciembre, lo que puso fin a la segunda etapa del ícono de la franquicia con el equipo después de cinco meses. El 12 veces invitado al Juego de Estrellas jugó pocos minutos con el equipo de Tyronn Lue, promediando 14.3 minutos por partido con 2.9 puntos y 3.3 asistencias en 16 apariciones desde el banquillo.

Paul bien podría ayudar a la segunda unidad de cualquier equipo competitivo, siempre y cuando se mantenga alejado de las lesiones. Cabe recordar que Paul, considerado uno de los mejores armadores de su generación en la NBA, ha sido un 5 veces campeón de asistencias, 6 veces líder en robos, ha sido incluido en 9 oportunidades en el Equipo Defensivo de la NBA y en 11 en los quintetos All-NBA.

Su capacidad para defender podría hacerlo útil en equipos faltos de intensidad, como Los Angeles Lakers, por citar un ejemplo.

Durante toda su carrera, Paul tiene promedios de 16.8 puntos por partido, 4.4 rebotes, 9.2 asistencias, 46.9% en tiros de campo, 37% en triples y 87% en tiros libres. Se espera que anuncie su retiro de la liga al final de la campaña en curso, por lo que podría estar quemando sus últimos cartuchos como base en los próximos meses.

Además, este movimiento le permite a Toronto situarse por debajo del umbral del impuesto de lujo, mientras que los Clippers liberan un puesto en la plantilla y ahorran 7 millones de dólares en impuestos, informó Charania.

Los Nets, por su parte, contarán, además de con la selección de segunda ronda del draft de 2032, con Agbaji en su segunda unidad. Esta campaña tiene 4.3 unidades por encuentro, 2.3 rebotes y 42.4% en tiros de cancha.

