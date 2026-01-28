Últimas noticias y rumores de Los Angeles Lakers | Dalton Knecht pide ser cambiado, el regreso de Reaves y más

Pese a causar sensación en buena parte de la temporada pasada, su primera en la NBA, Dalton Knecht no quiere continuar en Los Angeles Lakers.

En efecto, el periodista Anthony Irwin reveló que la escogencia global número 17 del draft de 2024 le pidió a la gerencia de Hollywood que lo traspase antes de la fecha límite del actual curso, el 5 de febrero.

La razón es simple: Knecht ha visto disminuir su accionar en la duela de 19.2 en su zafra de novato a 12.5 minutos de media en esta 2025/2026, lo que ha traído consigo pobres 4.8 puntos contra los 9.1 que registró en la 2024/2025. Asimismo, es factible que su poca actividad haya incidido en la involución de su porcentaje de triples, dado que de 37.6% bajó a un negativo 31.9%.

In other news, I'm told Dalton Knecht approached the Lakers front office recently and has asked to be traded. It's expected they'll grant his wish. More here, for @joinoffside: pic.twitter.com/kkl2RN5pnn — Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) January 28, 2026

¿Regresará a la acción Austin Reaves ante los Cavaliers?

Los Lakers afrontan este miércoles una prueba exigente en el Rocket Arena de Cleveland, donde se medirán a los Cavaliers, escuadra que acumula cuatro victorias al hilo.

Eso sí, el conjunto angelino también llega con impulso tras encadenar dos triunfos consecutivos y cuatro en los recientes cinco careos, motivo por el que otro lauro le permitiría empatar a los Houston Rockets en la cuarta casilla de la hostil Conferencia Oeste.

No obstante, el panorama no es del todo ideal para el equipo entrenado por JJ Redick, ya que se confirmó que Austin Reaves finalmente no regresará a la acción en este compromiso. En efecto, el escolta de 27 años continúa recuperándose de la distensión en la pantorrilla que sufrió el Día de Navidad, el pasado 25 de diciembre, así que pese a que existía cierto optimismo sobre su vuelta a la duela en Cleveland, los servicios médicos californianos prefirieron no arriesgar.

Aunque esta nueva ausencia de Reaves pueda representa un contratiempo, los Lakers sí contarán

con sus dos máximos referentes en el feudo de los Cavs: LeBron James y Luka Doncic, quienes arrastraban molestias musculares recientemente.

¿LeBron James planea seguir en los Lakers?

Precisamente, el nombre del Rey volvió a ser noticia fuera del tabloncillo. Es que en medio de rumores que lo vinculaban con un posible regreso a Cleveland para la venidera temporada, ESPN reportó que el alero de 41 años sólo piensa en ayudar a Los Angeles a salir campeón en el presente certamen y retirarse de la actividad cuando llegue el momento, pero siendo miembro del quinteto de Hollywood.

De hecho, la presencia de su hijo, Bronny, como activo de Lakers es otro factor que motivaría a LBJ a continuar representando a los del Crypto.com Arena, siempre que no cuelgue las zapatillas en verano.

¿Ha aceptado Rui Hachimura su nuevo rol con los Lakers?

La 2025/2026 ha supuesto un giro inesperado, y sobre el papel negativo, en el rol de Rui Hachimura dentro del esquema del coach Redick. El ala-pívot japonés, que durante buena parte de sus tres campañas y media en el sur de California ha sido titular, ha pasado a desempeñarse como sexto hombre, un cambio que no siempre resulta sencillo de asimilar.

Sin embargo, lejos de generar conflicto Rui ha aceptado con naturalidad su nueva función y se ha convertido en una de las piezas más fiables de la segunda unidad de Lakers, mientras que su impacto desde el banquillo ha sido constante y eficiente, aportando anotación y energía en momentos clave.

"Es lo mismo. Tengo que ser más agresivo cuando entro, sobre todo saliendo de suplente; tengo que ser más, sobre todo con la segunda unidad; tengo que serlo, tengo más toques. Así que tengo que ser el jugador que se involucra en el ataque y creo que eso es lo que está funcionando", declaró el nipón a los medios que cubren a la divisa angelina.

En los ocho encuentros accionando de suplente, el ex Washington Wizards promedia 11.5 puntos y 2.9 rebotes, con notables 51.1% en tiros de campo y 43.9% en triples, siempre en menos minutos que cuando fungía de titular, lo que refuerza su valor para la segunda unidad.

