Últimas noticias y rumores de Los Angeles Lakers | JJ Redick anuncia cuándo regresa Luka Doncic, LeBron James y más

Los Angeles Lakers amanecieron el viernes en la quinta casilla del hostil Oeste, a sólo medio juego del cuarto lugar y a 1.5 de la tercera plaza, a pesar de que Luka Doncic acumula cuatro partidos seguidos sin accionar.

En efecto, el astro esloveno no participa en un desafío del club que entrena JJ Redick desde el 5 de febrero cuando se lesionó el tendón de la corva izquierda frente a los Philadelphia 76ers.

Claro está, parece que el base de 26 años regresará pronto a la duela, tanto que espera participar en el Juego de Estrellas de la NBA, este domingo en Inglewood, a las afueras de Los Angeles, así que debería volver al roster de los Lakers tras el parón.

"Debería estar bien después del receso del Juego de las Estrellas", declaró Redick a la prensa que cubre a su equipo, tras la victoria de la noche del jueves ante Dallas Mavericks.

Si el dueño de seis invitaciones al propio All-Star Game se uniforma con el Team World en el glamouroso encuentro del Intuit Dome, no habrá dudas de que regresará con Lakers el 20 de febrero contra los Clippers, pero en el Crypto.com Arena.

"Luka sigue progresando en su rehabilitación y espera poder participar en el Juego de las Estrellas", citó el periodista Brian Windhorst.

LeBron James aclara si descansará en la pausa del All-Star

Aunque se perdió los primeros 14 desafíos de esta 2025/2026 debido a una ciática, LeBron James parece acercarse a un pico alto de rendimiento, al punto que guio a Los Angeles a vencer fácilmente a Dallas, gracias a un triple-doble de 28 unidades, 10 rebotes y 12 asistencias.

Claro que, rumores han ido y venido acerca de la posibilidad de que el cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales no acuda al clásico de mitad de campaña en calidad de jugador, pese a ser elegido entre las reservas, y descanse con miras al tramo final del curso con unos Lakers que pelean por entrar directo, y en una siembra alta, a los playoffs.

Pues LBJ aclaró a la agencia AP esta incertidumbre. "Estoy tratando de encontrar la manera de descansar un poco. Obviamente el domingo será domingo, estoy súper agradecido por ello; por ser parte del fin de semana del Juego de las Estrellas y por ser parte del gran partido. Y luego intentaré descansar un poco", acotó el veterano alero, confirmando que estará en la duela para uno de los dos combinados estadounidenses.

Bronny James gana espacio en la rotación de Redick

Venir del mejor compromiso de su joven carrera, el pasado 10 de febrero, ha hecho que Bronny James comience a ganar espacio en la rotación del cuerpo técnico de los Lakers.

Bronny James se lució el pasado martes pese a la caída de Lakers a manos de Spurs | Gary A. Vasquez-Imagn Images

Es que el hijo del mayor anotador en la historia de la NBA totalizó 12 puntos con seis asistencias ante los San Antonio Spurs, en un encuentro en el que por momentos, debió emparejarse en defensa con el gigante francés Victor Wembanyama, ganándose elogios de su entrenador.

"Bronny está demostrando que se puede contar con él en cualquier situación. Es lo que me gusta, jugadores jóvenes dispuestos a brillar incluso haciendo el trabajo en defensa, y si también nos ayudan en ataque, mejor", señaló el coach Redick en Spectrum.

De hecho, con la llegada del tirador Luke Kennard, es factible que Bronny haya adelantado al ya frecuente desaparecido Dalton Knecht en la rotación de los de púrpura y oro.

Lakers meditan contratar a Jeremy Sochan, dejado libre por Spurs

El ala-pívot Jeremy Sochan fue liberado recientemente por los Spurs, así que, según el periodista Ryan Ward, es una opción interesante que meditan los Lakers en pro de mejorar su floja retaguardia de la pintura.

Sochan ayudaría a los californianos a defender el poste bajo y podría ser una pieza clave a largo plazo, siempre que acepte aterrizar en una escuadra que en un principio tiene a Rui Hachimura, Jake LaRavia y hasta LeBron James actuando de 4.

