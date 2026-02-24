Últimas noticias y rumores de Los Angeles Lakers | LeBron James no da señales de querer seguir en el equipo y más

Hay indicios de que LeBron James puede encontrarse ante sus últimos meses como jugador de Los Angeles Lakers.

Efectivamente, el mayor anotador en la historia de la NBA no sólo verá vencer su contrato en verano; devenga 52.6 millones de dólares, con 41 años, en esta 2025/2026. Y por si fuera poco, no se ha puesto en comunicación con la directiva de su aún equipo.

De hecho, la todavía propietaria de los angelinos, Jeanie Buss, dijo al programa "The Night MVP" que el legendario alero tiene toda la libertad de decidir qué quiere hacer con su carrera. "Nunca digas nunca, pero ciertamente no ha dado ninguna indicación. Eso sí, se ha ganado el derecho de decidir a dónde irá y todavía sigue rindiendo".

Lo único seguro es que el cuatro veces MVP tanto de la ronda regular como de las Finales de liga difícilmente regrese a los Lakers si no se baja sustancialmente su sueldo para la 2026/2027.

Nunca digas nunca, pero, ya sabes, ciertamente no ha dado ninguna señal. Se ha ganado el derecho a decidir cómo seguirá su carrera, y, ya sabes, sigue impresionando.



- Jeanie Buss sobre el futuro de LeBron James con los Lakers



Leyenda del equipo critica duramente a los jugadores actuales

Los Lakers fueron aplastados por los Boston Celtics 111-89 en un clásico en el cual los entrenados por JJ Redick lucieron muy flojos en ambos costados de la duela, aunado a carecer de una llamativa intensidad.

De ese modo, una leyenda del club criticó sin piedad a la actual plantilla, a pesar de que se encuentra apenas a un juego del tercer lugar de la Conferencia Oeste, gracias a marca de 34-22.

"Para mí, no hay respeto por este uniforme (Lakers). Son un buen equipo, pero tienen que decidir quiénes quieren ser porque ahora mismo no estoy seguro", señaló James Worthy en Spectrum SportsNet.

Quien asistiera a siete Juegos de Estrellas de la NBA, siempre en representación de los Lakers, registró 17.6 puntos de media durante 12 ejercicios, ayudando a la afamada franquicia a conseguir tres anillos de campeón y erigiéndose en el MVP de las Finales del 88.

Lakers buscarán un centro en el verano si no regresa Ayton

Los Angeles Times reveló que la escuadra que hace vida en el Crypto.com Arena intentará ser agresiva en la temporada baja para conseguir a un pívot, considerando que no está garantizada la continuidad del titular de la posición, Deandre Ayton.

El bahameño, quien ha ido a menos en la actual contienda, promediando 13.0 puntos con 8.4 rebotes y 1.0 bloqueos, tiene una opción de jugador por 8.1 millones de dólares la cual no queda claro si ejercerá, en especial debido a que no ha mostrado compenetración con sus compañeros y quizás consiga un mayor salario en la agencia libre.

Jaxson Hayes está lesionado del tobillo

El centro suplente de los angelinos, Jaxson Hayes, abandonó el choque dominical frente a Boston en la primera mitad a raíz de una torcedura de tobillo.

De ese modo, ESPN agregó que el interno de 25 años es duda para el careo del martes cuando los del sur de California vuelvan a actuar de locales, pero ante Orlando Magic. El ex New Orleans Pelicans posee 6.8 unidades por encuentro con 3.8 tableros en una media de 17.3 minutos en la cancha.

