Warriors deciden intentar cambiar a Draymond Green antes de la fecha límite

Los Golden State Warriors quieren causar un gran impacto en la NBA antes de la fecha límite de cambios y es por ello que han colocado a uno de sus veteranos, Draymond Green, en el mercado, todo esto previo al 5 de febrero.

El analista Anthony Slater, de ESPN, informó que los Warriors han tenido conversaciones con otros equipos que involucran al veterano. Todo esto motivó a que el interno hablara con la prensa y dijera que está consiente de que puede terminar la temporada con otro equipo.

"Llevo aquí 14 años", declaró Green a ESPN hace unos días. "No tengo motivos para preocuparme por irme. Pero si me traspasan, es parte del negocio. Sin embargo, no me quita el sueño. Dormí de maravilla anoche".

Green ha estado involucrado en las ofertas de cambio que han hecho los Warriors a los Bucks por Giannis Antetokounmpo. Hasta ahora, las propuestas del equipo de San Francisco no han estado cerca de lo que quiere Milwaukee por el jugador griego de 31 años de edad.

El veterano aseguró que ha conversado con la directiva del equipo. Por sus años en la organización, Green está al tanto de cada movimiento que lleve su nombre.

"No voy a ir y preguntar: '¿Qué están haciendo?'", dijo Green. "Seré el mismo de siempre. Mi teléfono siempre está encendido. Siempre querré colaborar en todo lo que pueda".

En su carrera de 14 temporadas, Green tiene promedios de 8.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.2 asistencias en 923 partidos. En ese recorrido, ha participado en 4 Juegos de Estrellas, tiene 4 campeonatos de la NBA y ha sido elegido en 9 ocasiones al equipo defensivo All-NBA.

Todos estos logros han llegado de la mano de Stephen Curry, el mejor tirador de todos los tiempos en la NBA. Green ha servido de escudero para que el base pueda convertirse en el mejor lanzador desde los tres puntos de la historia.

Para los aficionados en San Francisco, sería muy extraño ver a Green con otro uniforme, pero eso es parte del negocio y en los últimos días se ha hablado mucho de una eventual salida de la organización.

Los Warriors actualmente ocupan la octava posición del Oeste, con récord de 27 victorias y 24 derrotas. Si quieren estar en la postemporada de manera directa, deben apretar el paso y eso significa hacer algunos cambios en los que podría estar involucrado el veterano Green.

