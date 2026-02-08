Warriors podrían firmar a base que escogieron los Lakers en el Draft de la NBA

Aunque ya terminó el "deadline" de la NBA, los Golden State Warriors continúan moviéndose con el propósito de mantenerse competitivos, incluso después de no concretar uno de los supuestos grandes movimientos durante las últimas semanas: la posible llegada de Giannis Antetokounmpo. Es que sin la opción de incorporar a la superestrella griega, la franquicia de San Francisco ha optado por reforzar su roster de una forma no mediática para el tramo decisivo del ejercicio.

En efecto, Kristaps Porzingis significa el arribo más destacado hasta el momento de unos Dubs quienes también esperan fortalecer la posición de armador a raíz de los problemas físicios y la edad del astro Stephen Curry. Es ahí donde entra en la ecuación un ex piloto de Los Angeles Lakers.

De hecho, los Warriors decidieron convertir el contrato dual de Pat Spencer en uno estándar, asegurando así su continuidad en la nómina principal durante lo que resta de la campaña. Este movimiento refleja la confianza del cuerpo técnico que encabeza Steve Kerr en el rendimiento y la adaptación del citado base dentro de la rotación.

The Golden State Warriors are eyeing Lonzo Ball in the buyout market, per @JakeLFischer. pic.twitter.com/UUUvpxjdgP — Yahoo Sports (@YahooSports) February 7, 2026

Por otro lado, Golden State cuenta ahora mismo con 14 contratos regulares, lo que deja un puesto disponible en el roster. Esa vacante podría ocuparse en los venideros días con otro miembro del backcourt, pues según el periodista Jake Fischer, un hombre que está en la mira de la gerencia es Lonzo Ball. El mediático armador fue recientemente canjeado al Utah Jazz desde Cleveland Cavaliers, pero se espera que la entidad de Salt Lake City prescinda de sus servicios, lo que abriría la puerta a su incorporación con el elenco de San Francisco.

Cuando ha estado saludable, la segunda escogencia global del Draft de la NBA en 2017 ha demostrado ser un jugador capaz de aportar defensa, visión de cancha y tiro exterior, cualidades que encajarían bien en el sistema ofensivo de los Dubs. Sin embargo, su historial reciente de lesiones genera dudas, por lo que cualquier posible incorporación dependería de su estado físico y las condiciones del pacto.

De igual modo, los Warriors no estarían solos en la carrera por el antiguo armador de Lakers, New Orleans Pelicans y Chicago Bulls, entre otros, dado que los Denver Nuggets habrían mostrado interés en hacerse con sus servicios, generando competencia en el mercado una vez que su situación contractual se resuelva y quede, eventualmente, libre para unirse al club que lo desee.

