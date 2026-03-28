Warriors tratarán de adquirir a LeBron James o Kawhi Leonard para la próxima temporada de NBA

El futuro de los Golden State Warriors comienza a tomar forma, incluso antes de que termine la presente temporada. Con Stephen Curry aún rindiendo a gran nivel pese al desgaste físico, la franquicia de San Francisco ya analiza movimientos agresivos para darle una última oportunidad real a su mejor exponente histórico de competir por otro anillo.

Es que el panorama actual no luce alentador para los Dubs, pues lesiones como las de Jimmy Butler y Moses Moody, aunado al evidente bajón en el rendimiento de Draymond Green han dejado al equipo que entrena Steve Kerr en una situación comprometida y lejos de los lugares de privilegio en la Conferencia Oeste. Por ende, con un balance negativo y pocas opciones de remontar, la mirada en las oficinas del Chase Center están directamente en el próximo mercado.

De ese modo, Golden State parece decidido a obtener otra luminaria de la NBA en verano. Según el periodista Tim Kawakami, el elenco de la bahía californiana medita apostar fuerte por una de dos leyendas vivas de la competición: Kawhi Leonard o LeBron James. “¿Podría ser que la mejor opción para los Warriors esta temporada baja sea realmente hacer todo lo posible por fichar a Kawhi Leonard o a LeBron James? Creo que sí. Creo que todas las circunstancias adversas y los indicadores alarmantes de esta campaña están llevándolos por este camino de vida o muerte. Y creo que existe la posibilidad de que este movimiento desesperado funcione”, detalló el jornalero.

The Golden State Warriors are expected to "go hard" for LeBron James or Kawhi Leonard this offseason, per @timkawakami



​"Could the Warriors’ best and brightest option this offseason really be going hard to land either Kawhi Leonard or LeBron James? I think it might be." pic.twitter.com/W3GOOkkb3j — NBA Base (@TheNBABase) March 28, 2026

Pese a los problemas colectivos, Curry sigue demostrando que puede liderar a un aspirante al anillo, tal y como lo indican sus más de 27 puntos por partido con 93.1% en libres y 39.1% en triples durante este ejercicio. Sin embargo, para concretar cualquier gran llegada, la entidad de San Francisco deberá resolver primero su situación financiera, considerando que hoy se ubica encima del impuesto de lujo, así que necesitará liberar espacio salarial mediante salidas, renegociaciones y decisiones estratégicas previo a optar a la adquisición del todavía alero de Los Angeles Lakers o su par de los Clippers.

En cuanto a objetivos tácticos, Kawhi aparece como el encaje ideal, ya que su impacto en ambos lados de la duela, sumado a su experiencia en playoffs, lo convertiría en el complemento perfecto para Chef Curry. Además, es factible que los Clippers intenten traspasar al seleccionado a siete All-Star próximamente si no quieren arriesgarse a verlo marchar "gratis" en 2027 cuando acabe su contrato.

Por otro lado, LeBron representa una alternativa distinta, dado que, con 41 años, su acuerdo laboral con los de púrpura y oro culmina en junio y, aunque el retiro es una alternativa no descarta buscar un último proyecto competitivo en un entorno mediático, formando dúo con Steph.

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