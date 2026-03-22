3 recórds que puede alcanzar LeBron James después de superar a Robert Parish en partidos jugados en la NBA

LeBron James sigue ampliando su legado en la NBA. De hecho, en la victoria sabatina de Los Angeles Lakers frente a Orlando Magic, el veterano alero se convirtió en el jugador con más partidos disputados de temporada regular (1.612), superando la histórica marca del ex centro de Boston Celtics, entre otros clubes, Robert Parish (1.611).

A sus 41 años y en su campaña 23 como profesional, El Rey continúa rompiendo récords, recordando que en octubre pasado ya había establecido tope general de temporadas en la competición estadounidense, dejando atrás a Vince Carter. Asimismo, se mantiene como el máximo anotador histórico de la liga, tras alcanzar la cúspide en 2023; mientras que se erigió en febrero en el primero en lograr los 43.000 puntos en la fase inicial.

Sin dudas, el impacto de LBJ va más allá de los puntos, dado que ostenta la plusmarca en selecciones al All-Star Game, cortesía de 22, igual que sus 21 inclusiones en el Mejor Quinteto de la NBA.

De todas formas, la antigua luminaria de Cleveland Cavaliers y Miami Heat ha demostrado ser un basquetbolista insaciable, motivo por el cual buscará quebrar o acercarse al récord en otros renglones para el momento de su retirada, probablemente cuando culmine la zafra 2026/2027.

1. Primer lugar en cestas de 2 puntos convertidas

Es cierto que King James también dejó a un lado a Kareem Abdul-Jabbar en la cima de intentos de campo de forma vitalicia (31.632 actualmente); sin embargo, aún no tiene la mayor cifra en canastas de dos puntos convertidas.



Es que el nacido en Akron cosecha 13.263 cestas dobles, situándose en el tercer lugar de por vida y sólo superado por Karl Malone (13.443 y el propio Jabbar (15.836). No obstante, al Cartero quizás lo supere en el siguiente curso, mientras que para tumbar al dueño del skyhook, LeBron estará obligado a participar al menos en otras dos zafras.

2. Primer lugar en tiros libres convertidos

LeBron James ha metido al menos dos tiros libres en cada uno de sus últimos 10 partidos | Petre Thomas-Imagn Images

El cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales tiene en la mira al mismo Karl Malone en el sitial de honor en tiros libres convertidos, producto de 8.837 contra 9.787 del mítico ex ala-pívot del Utah Jazz.



Es cierto que el capitán de los Lakers ya no es la primera opción ofensiva en el dibujo del entrenador en jefe, JJ Redick, así que no recibe tantas faltas como en antaño; no obstante, sigue parándose en la línea de la tranquilidad con frecuencia.

3. Top 3 en asistencias

LeBron James buscará sobrepasar a Jason Kidd en el renglón histórico de asistencias | Jeff Hanisch-Imagn Images

Queda claro que quien ganara el anillo de campeón de NBA en dos ocasiones con el Heat y en una para los Cavs, y con los de púrpura y oro, no va a superar las 15.806 asistencias de John Stockton; cifra que continuará permaneciendo durante años.



Pero que un alero natural como El Rey disfrute de la oportunidad de finalizar su legendaria carrera en el podio en cuanto a pases de anotación, sería otro hito para los anales. Con 11.925 asistencias, James se encuentra a 166 de Jason Kidd; en consecuencia, debería dejar en el camino a este último en la próxima justa.

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