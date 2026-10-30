New England vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

La penúltima jornada de la temporada regular de la Major League Soccer del Inter Miami será visitando al New England Revolution en la Jornada 33 desde Foxborough, Massachusetts donde ambos clubes se disputan el segundo sitio de la Conferencia Este.

De esa manera, les compartimos la información más importante sobre este compromiso que será clave para definir los puestos para el arranque de los playoffs.

Pronóstico SI Fútbol

Los dos equipos están compitiendo por el segundo lugar de la Conferencia Este y tener mayores posibilidades de avanzar en los playoffs. Ambos han tenido una buena temporada regular, lejos de lo excepcional, pero muy decente.

Sin embargo, nos decantamos por el triunfo de la visita dado que la tendencia en los últimos cinco enfrentamientos entre si han sido cuatro victorias para The Herons, por ende, además del enfoque de Messi en cerrar bien la fase regular para ser MVP de la temporada por tercera ocasión consecutiva y segunda vez Bota de Oro, los harán más fuertes.

New England 1-2 Inter Miami

¿A qué hora se juega el New England vs Inter Miami?

Ciudad : Foxborough

: Foxborough Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : domingo 1 de noviembre

: domingo 1 de noviembre Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 00:00 ESP

La sede del partido será el Gillette Stadium | Maddie Meyer/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el New England y Inter Miami (sin enfrentamiento)

New England : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Inter Miami: 4

Último partido entre ambos: 25/04/26 - Inter Miami 1-1 New England - MLS

Últimos 5 partidos

New England Inter Miami New England 3-2 NY RB Inter Miami 2-2 Cincinnati Philadelphia 1-0 New England NY RB 2-0 Inter Miami New England 1-0 Chicago Fire Atlanta United 1-3 Inter Miami Cincinnati 2-3 New England Inter Miami 2-0 NYC FC New England 0-3 Seattle Sounders Inter Miami 4-0 DC United

¿Cómo ver el New England vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de New England

Homefield advantage in Round One of the playoffs, clinched ✅#NEvRBNY • @SantanderBankUS pic.twitter.com/w2gVwxgbXB — New England Revolution (@NERevolution) October 29, 2026

New England Revolution venció 3-2 al New York Red Bulls en la Jornada 32 de la temporada regular y con ello son sublíderes de la Conferencia Este con 58 unidades.

El equipo de Massachusetts tiene dos puntos de ventaja sobre Inter Miami y su enfrentamiento en la penúltima fecha será clave para determinar su lugar en la clasificación.

La posible alineación de New England (4-3-3): Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Peyton Miller; Carles Gil, Matt Polster, Jackson Yueill; Luca Langoni, Dor David Turgeman, Dániel Gazdag.

Últimas noticias de Inter Miami

FT at Nu Stadium. pic.twitter.com/PLUHWr4NxK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 29, 2026

El conjunto de Florida empató a dos tantos frente al FC Cincinnati y repartieron puntos en la antepenúltima fecha de la temporada regular.

Con este resultado los pupilos de Kily González son terceros de la clasificación general con 56 puntos en la Conferencia Este.

La posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

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