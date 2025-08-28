Sports Illustrated Fútbol

Los 10 equipos favoritos para ganar el Super Bowl de la NFL en 2025

Sorpresivamente ni los Philadelphia Eagles ni los Kansas City Chiefs encabezan el ranking de las franquicias con más opciones de ganar el Trofeo Vince Lombardi en el nuevo ejercicio
John Griswold|
Saquon Barkley y los Eagles sorprendieron a la NFL ganando el último Super Bowl
Saquon Barkley y los Eagles sorprendieron a la NFL ganando el último Super Bowl | Kirby Lee-Imagn Images

A pocos días para el kickoff oficial de la nueva temporada, algunas de las franquicias de la NFL conservan un objetivo único: levantar el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl.

Es por eso que la casa de apuestas FanDuel Sportsbook, basándose en datos y probabilidades actuales, publicó su lista de los 10 equipos con mayores opciones de ganar el anillo en la zafra 2025, que terminará con los playoffs en enero y el partido decisivo en febrero de 2026.

Hay que recordar que los Kansas City Chiefs buscarán arribar a su sexto Super Bowl en los últimos siete años, mientras que los Philadelphia Eagles intentarán mantener la corona.

10. Green Bay Packers (+2000)

Green Bay está en el top 10 de favoritos a ganar el Super Bowl de la NFL en la 2025-2026
Los Green Bay Packers quieren reverdecer viejas épocas en la NFL | Tork Mason / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The Pack posee una cuota de +2000, ya que pese a ser un equipo en reconstrucción, sigue ostentando fundamentos competitivos que podrían desafiar expectativas si todo encaja: un sólido sistema defensivo, especialmente contra ataques terrestres, y una mejorada línea ofensiva, con el ascendente mariscal Jordan Love, ponen a Green Bay como una opción seria en la 2025/2026 de NFL.

9. Los Angeles Rams (+2000)

Davante Adams es la nueva estrella de los Rams para la 2025-2026 de NFL
Los Angeles Rams tienen en Davante Adams a un refuerzo de lujo para la nueva zafra de NFL | Kirby Lee-Imagn Images

FanDuel también otorga +2000 a los californianos, quienes cuentan con potencial para sorprender si encuentran estabilidad en la alineación y salud en posiciones fundamentales. Además, el estelar receptor abierto, Davante Adams, arribó a Los Angeles a fin de elevar el nivel de una organización que levantó el trofeo Vince Lombardi por última vez en 2022.

8. Washington Commanders (+2000)

Igualmente, el momio de los capitalinos a fin de conseguir el Super Bowl se ubica en +2000. Aunque no están en los primeros puestos del escalafón, la presencia del Mejor Novato Ofensivo del 2024, Jayden Daniels, ya con un curso de experiencia, invita a pensar que los Commanders gozan del talento idóneo en vías de trascender en la justa.

7. Cincinnati Bengals (+1800)

Los Bengals son buenos aspirantes a llegar al Super Bowl de la NFL
Joe Burrow y los Bengals tienen opciones de volver al Super Bowl tras tres ediciones de ausencia | Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Con cuota de +1800, los Bengals aparecen de séptimos favoritos en la NFL. A pesar de algunas incertidumbres en su roster, su potencial ofensivo, liderado por Joe Burrow, quien ya guio a la franquicia a disputar el Super Bowl de hace cuatro temporadas, les otorga credibilidad para competir en el alto nivel.

6. San Francisco 49ers (+1800)

Es cierto que los 49ers no se encuentran entre los máximos favoritos al Trofeo Lombardi, pero el talento de la plantilla que entrena Kyle Shanahan, y el pasado reciente, recordando que ganaron la NFC en la 2023/2024, los mantiene en el panorama de contendientes a tomar en consideración, junto al factor motivacional, dado que el Super Tazón se disputará en su feudo, el Levi's Stadium, en febrero próximo.

5. Detroit Lions (+1000)

FanDuel asigna a la divisa de Michigan la quinta mejor probabilidad de reinar en la National Football League, cortesía de una cuota de +1000; es decir, 10-1. En efecto, el desempeño de los Lions en el curso pasado los posiciona como aspirantes emergentes, y expertos de cadenas televisivas siguen viéndolos firmemente en la lucha por el anillo.

4. Kansas City Chiefs (+750)

Los Chiefs siempre son candidatos a ganar el Super Bowl de la NFL
Patrick Mahomes y Travis Kelce saben que sus Chiefs tienen todo para volver a conquistar un Super Bowl de NFL | Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK

La escuadra dirigida por la leyenda viviente Andy Reid posee la cuarta mejor cuota en FanDuel, gracias a +750. Luego de aparecer en cinco de los últimos seis Super Bowls, incluyendo la consecución de tres de esos campeonatos, Patrick Mahomes, Travis Kelce y compañía buscarán otra proeza histórica.

3. Buffalo Bills (+700)

Nadie duda que de que Buffalo es otro equipo de alto perfil en las apuestas. El momio de +700 para alzarse con el anillo y la campaña regular 2024 (13–4) liderada por un dominante Josh Allen, dueño del MVP, aunado a su potente ofensiva, empuja a los expertos a creer que los Bills ostentan las herramientas a fin de imponerse en la Conferencia AFC, previo a dar el golpe definitivo en el mediático partido cumbre.

2. Philadelphia Eagles (+660)

Los Eagles de Jalen Hurts son grandes contendientes a volver a ganar la NFL
Los Philadelphia Eagles y Jalen Hurts esperan volver a ganar el Super Bowl en el nuevo ejercicio | Bill Streicher-Imagn Images

Como campeones defensores, los Eagles son una de las bases de referencia en las apuestas. Se ubican entre los principales favoritos con cuota de +660, básicamente debido a su gran rendimiento en la contienda última, incluida una defensa elitista y un convincente triunfo en el Super Bowl LIX contra los entonces favoritos y monarcas reinantes, Kansas City Chiefs.

1. Baltimore Ravens (+650)

Los Ravens, con el quarterback y doble MVP de la NFL, Lamar Jackson, se adueñaron de la cima en las apuestas de FanDuel con miras al novel ejercicio, de la mano de un +650 para ganar el Super Bowl LX, momio apenas superior al de Eagles. Este fuerte respaldo refleja su consistencia: son favoritos a ganar la Conferencia AFC, mientras que tienen altas probabilidades de disputar el encuentro decisivo y llevárselo.

Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

Share on XFollow JohnRGriswold