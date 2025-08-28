Los 10 equipos favoritos para ganar el Super Bowl de la NFL en 2025

A pocos días para el kickoff oficial de la nueva temporada, algunas de las franquicias de la NFL conservan un objetivo único: levantar el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl.

Es por eso que la casa de apuestas FanDuel Sportsbook, basándose en datos y probabilidades actuales, publicó su lista de los 10 equipos con mayores opciones de ganar el anillo en la zafra 2025, que terminará con los playoffs en enero y el partido decisivo en febrero de 2026.

Hay que recordar que los Kansas City Chiefs buscarán arribar a su sexto Super Bowl en los últimos siete años, mientras que los Philadelphia Eagles intentarán mantener la corona.

10. Green Bay Packers (+2000)

Los Green Bay Packers quieren reverdecer viejas épocas en la NFL | Tork Mason / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The Pack posee una cuota de +2000, ya que pese a ser un equipo en reconstrucción, sigue ostentando fundamentos competitivos que podrían desafiar expectativas si todo encaja: un sólido sistema defensivo, especialmente contra ataques terrestres, y una mejorada línea ofensiva, con el ascendente mariscal Jordan Love, ponen a Green Bay como una opción seria en la 2025/2026 de NFL.

9. Los Angeles Rams (+2000)

Los Angeles Rams tienen en Davante Adams a un refuerzo de lujo para la nueva zafra de NFL | Kirby Lee-Imagn Images

FanDuel también otorga +2000 a los californianos, quienes cuentan con potencial para sorprender si encuentran estabilidad en la alineación y salud en posiciones fundamentales. Además, el estelar receptor abierto, Davante Adams, arribó a Los Angeles a fin de elevar el nivel de una organización que levantó el trofeo Vince Lombardi por última vez en 2022.

8. Washington Commanders (+2000)

Igualmente, el momio de los capitalinos a fin de conseguir el Super Bowl se ubica en +2000. Aunque no están en los primeros puestos del escalafón, la presencia del Mejor Novato Ofensivo del 2024, Jayden Daniels, ya con un curso de experiencia, invita a pensar que los Commanders gozan del talento idóneo en vías de trascender en la justa.

7. Cincinnati Bengals (+1800)

Joe Burrow y los Bengals tienen opciones de volver al Super Bowl tras tres ediciones de ausencia | Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Con cuota de +1800, los Bengals aparecen de séptimos favoritos en la NFL. A pesar de algunas incertidumbres en su roster, su potencial ofensivo, liderado por Joe Burrow, quien ya guio a la franquicia a disputar el Super Bowl de hace cuatro temporadas, les otorga credibilidad para competir en el alto nivel.

6. San Francisco 49ers (+1800)

Es cierto que los 49ers no se encuentran entre los máximos favoritos al Trofeo Lombardi, pero el talento de la plantilla que entrena Kyle Shanahan, y el pasado reciente, recordando que ganaron la NFC en la 2023/2024, los mantiene en el panorama de contendientes a tomar en consideración, junto al factor motivacional, dado que el Super Tazón se disputará en su feudo, el Levi's Stadium, en febrero próximo.

5. Detroit Lions (+1000)

FanDuel asigna a la divisa de Michigan la quinta mejor probabilidad de reinar en la National Football League, cortesía de una cuota de +1000; es decir, 10-1. En efecto, el desempeño de los Lions en el curso pasado los posiciona como aspirantes emergentes, y expertos de cadenas televisivas siguen viéndolos firmemente en la lucha por el anillo.

4. Kansas City Chiefs (+750)

Patrick Mahomes y Travis Kelce saben que sus Chiefs tienen todo para volver a conquistar un Super Bowl de NFL | Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK

La escuadra dirigida por la leyenda viviente Andy Reid posee la cuarta mejor cuota en FanDuel, gracias a +750. Luego de aparecer en cinco de los últimos seis Super Bowls, incluyendo la consecución de tres de esos campeonatos, Patrick Mahomes, Travis Kelce y compañía buscarán otra proeza histórica.

3. Buffalo Bills (+700)

Nadie duda que de que Buffalo es otro equipo de alto perfil en las apuestas. El momio de +700 para alzarse con el anillo y la campaña regular 2024 (13–4) liderada por un dominante Josh Allen, dueño del MVP, aunado a su potente ofensiva, empuja a los expertos a creer que los Bills ostentan las herramientas a fin de imponerse en la Conferencia AFC, previo a dar el golpe definitivo en el mediático partido cumbre.

2. Philadelphia Eagles (+660)

Los Philadelphia Eagles y Jalen Hurts esperan volver a ganar el Super Bowl en el nuevo ejercicio | Bill Streicher-Imagn Images

Como campeones defensores, los Eagles son una de las bases de referencia en las apuestas. Se ubican entre los principales favoritos con cuota de +660, básicamente debido a su gran rendimiento en la contienda última, incluida una defensa elitista y un convincente triunfo en el Super Bowl LIX contra los entonces favoritos y monarcas reinantes, Kansas City Chiefs.

1. Baltimore Ravens (+650)

Los Ravens, con el quarterback y doble MVP de la NFL, Lamar Jackson, se adueñaron de la cima en las apuestas de FanDuel con miras al novel ejercicio, de la mano de un +650 para ganar el Super Bowl LX, momio apenas superior al de Eagles. Este fuerte respaldo refleja su consistencia: son favoritos a ganar la Conferencia AFC, mientras que tienen altas probabilidades de disputar el encuentro decisivo y llevárselo.