10 jugadores de la NFL envueltos en grandes polémicas históricas

La NFL es sinónimo de espectáculo, pasión y grandes historias de superación; no obstante, también refleja las luces y sombras de la vida pública de sus estrellas.

Desde crímenes violentos hasta protestas sociales, pasando por escándalos de conducta, supuesta trampa deportiva y dopaje, algunas luminarias del fútbol americano profesional, actuales y del pasado, se han visto inmiscuidas en verdaderos escándalos que han copado las peores páginas vitalicias de la competición.

Eso sí, y al margen de las polémicas, cada uno de estos episodios ha dejado lecciones para la liga, jugadores y aficionados, recordando que la NFL es mucho más que touchdowns y trofeos individuales y colectivos.

10. Josh Gordon: el talento que no superó las adicciones

Josh Gordon no pudo exhibir buena parte de su talento en la NFL debido a distintas adicciones | Brace Hemmelgarn-Imagn Images

El antiguo receptor de Cleveland Browns, entre otro clubes, fue uno de los grandes talentos de la última década; sin embargo, su carrera estuvo marcada por múltiples suspensiones debido al consumo de marihuana y sustancias prohibidas. Pasó más tiempo sancionado que en el emparrillado, lo que abrió un fuerte debate sobre la política antidrogas de la liga, especialmente en relación al cannabis.

9. Colin Kaepernick: símbolo de protesta social

Colin Kaepernick continues to protest the national anthem – and his teammates have his back pic.twitter.com/0RxpRc9kG7 — Splinter is on Bluesky (@splinter_news) September 4, 2016

Quien fungiera de mariscal de campo de los San Francisco 49ers en 2016 inició una protesta contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos, arrodillándose durante el himno nacional en distintos encuentros. Aunque su acto resultó pacífico, generó enorme controversia, dado que muchos lo vieron como un símbolo de lucha social, pero la National Football League y los equipos le cerraron las puertas, al punto que no ha vuelto a actuar en el prestigioso circuito.

8. Tom Brady: el "Deflategate"

Sino es el GOAT (el mejor de todos los tiempos) de esta disciplina, al menos lo es entre los quarterbacks. Paradójicamente, TB12 también protagonizó uno de los mayores escándalos deportivos en Norteamérica: el "Deflategate", ya que en 2015 se le acusó de utilizar balones desinflados en la Final de Conferencia ante Indianapolis Colts. La NFL lo suspendió cuatro partidos, pese a que luego regresó para guiar a los New England Patriots a llevarse otros tres Super Bowls. Claro está, semejante controversia manchó un tanto el legado del mítico mariscal.

7. Antonio Brown: un genio en constante conflicto

El seleccionado a siete Pro Bowls y cuatro All-Pro ha sido uno de los talentos más explosivos de su generación, pero su carrera se vio empañada motivado a múltiples polémicas, incluyendo denuncias de acoso sexual, así como conflictos con entrenadores y compañeros en los Pittsburgh Steelers, abandonos de las prácticas y actitudes erráticas en pleno partido. Aunque levantó un Trofeo Vince Lombardi con los Tampa Bay Buccaneers, sus indisciplinas previas, también con Raiders y Patriots, terminaron por marginarlo del circuito.

6. Deshaun Watson: Demandas por conducta sexual inapropiada

Deshaun Watson debutó en la NFL con los Houston Texans | Troy Taormina-Imagn Images

El caso más reciente involucra al hoy mariscal de campo de los Browns, Deshaun Watson, quien enfrentó un número superior a 20 demandas civiles a raíz de conducta sexual inapropiada con masajistas entre 2020 y 2021, mientras representaba a los Houston Texans. En consecuencia, la liga lo suspendió 11 juegos en 2022 y le impuso una multa millonaria; no obstante y pese al ruido causado, los Browns le ofrecieron un contrato de 230 millones de dólares garantizados; un hecho que intensificó las discusiones sobre la ética y la responsabilidad del organismo que rige la competición.

5. Michael Vick: el escándalo de las peleas de perros

Michael Vick poseía estatus de verdadero astro para los Atlanta Falcons hasta que en 2007 resultó condenado a prisión por liderar una red de peleas de perros. Cumplió casi dos años en una cárcel federal antes de regresar con Philadelphia Eagles, donde revivió su trayectoria e incluso recibió el llamado al Pro Bowl. Sin embargo, la polémica empañó para siempre su legado.

4. Ray Rice: la caída de un ídolo de Baltimore

Ray Rice fue una estrella de la NFL con los Ravens | Evan Habeeb-Imagn Images

En su pleno apogeo, en 2014, el antiguo corredor, estelar, de Baltimore Ravens aparecía en un video golpeando a su prometida dentro de un ascensor en Atlantic City, trayendo consigo que la NFL lo apartara del emparrillado inicialmente por dos encuentros y generando una avalancha de críticas hacia la liga por su aparente indulgencia. Eso sí, la difusión completa de la cinta, semanas después, desencadenó en que la franquicia de Maryland rescindiera el pacto laboral de Rice, quien no volvió a accionar jamás.

3. Aaron Hernandez: el talento perdido en tragedia

En apenas tres campañas, el otrora ala cerrada brilló con los Pats, pero su carrera y vida se desplomaron a partir de 2013 cuando fue arrestado y condenado por asesinato en primer grado. Su sentencia a cadena perpetua en 2015, llegó antes de suicidarse en prisión dos años después (2017). Su caso abrió un fuerte debate sobre la cultura de violencia en el fútbol americano, la salud mental y los efectos de las conmociones cerebrales en los protagonistas.

2. Rae Carruth: un crimen sin precedentes

El caso Rae Carruth estremeció la NFL a finales de los 90's | RVR Photos-Imagn Images

La National Football League quedaba en shock en 1999 al conocer que el entonces receptor de los Carolina Panthers era arrestado tras planear el asesinato de su novia embarazada. Semejante suceso estremecía al deporte estadounidense y al país entero, no sólo por la brutalidad del crimen, sino porque Carruth intentaba evadir la justicia previo a ser capturado y condenado a 19 años de cárcel. Sin dudas, el ex futbolista que salió en libertad en 2018 protagonizó uno de los episodios más oscuros en la historia del torneo.

1. O.J. Simpson: el caso más mediático de la historia

O.J. Simpson brilló para los Buffalo Bills (posteriormente representó a los 49ers) y se convirtió en uno de los jugadores dominantes de la NFL en la década de los 70. Sin embargo, en 1994 su nombre quedó ligado al acontecimiento criminal más mediático de siempre dentro del deporte estadounidense, ya que fue acusado del asesinato de su antigua esposa y de un amigo de ella. Es cierto que terminó absuelto en el juicio penal, pero el juicio civil lo declaró responsable. Al margen del significado de esta luminaria y miembro del Salón de la Fama, la espectacular y televisada persecución a la que resultó sometido por parte de la policía de California en las autopistas de Los Angeles, en junio de aquel 94, quedarán en los anales sociales de la nación.