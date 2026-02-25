5 equipos que pueden adquirir a A.J. Brown en un cambio con los Philadelphia Eagles

A.J. Brown firmó una extensión contractual multimillonaria en 2024 la cual, en términos formales, lo mantiene vinculado a los Philadelphia Eagles hasta el final de la temporada 2029/2030.

No obstante, entre versiones de posibles fricciones internas en la franquicia de Pennsylvania y la manera en que está estructurado el acuerdo del jerárquico receptor abierto, el escenario de éste último rumbo al curso 2026/2027 se ha convertido en foco de debate dentro de la NFL.

Desde el punto de vista financiero, la situación es clara: desprenderse del campeón del Super Bowl 2025 antes del 1 de junio de 2026 tendría un impacto devastador en el tope salarial de Philadelphia. Un movimiento en esa fecha implicaría más de 43 millones de dólares en dinero muerto, monto que prácticamente bloquea cualquier intento de salida anticipada.

En cambio, si los Eagles decidieran negociar un traspaso ya corrido junio, o en pleno verano, el golpe se reduciría considerablemente, rondando los 16 millones. Semejante diferencia cambia por completo el panorama y abre la puerta a especulaciones sobre una posible transacción que vincula a Brown previo a la venidera campaña.

Si bien el citado receptor no será agente libre y cualquier salida de su actual club dependería de un canje, varias organizaciones aparecen como destinos potenciales por necesidad deportiva, flexibilidad financiera y conexiones previas.

5. New Orleans Saints

En New Orleans recibirían con los brazos abiertos a A.J. Brown | Brett Davis-Imagn Images

Pese a aparecer de último en el ranking, a New Orleans no se le tiene que descartar, dado que la presencia de Kellen Moore en un rol ofensivo relevante y su pasado reciente en Philadelphia reforzarían la hipotética conexión táctica. Fieles a su tradición de maniobras creativas con el tope salarial, los Saints quizás intenten armar una dupla explosiva junto a Chris Olave.

4. San Francisco 49ers

Los 49ers cayeron en los últimos playoffs a manos de los Seahawks | Kevin Ng-Imagn Images

La popular escuadra de la bahía californiana siempre aparece en conversaciones de movimientos ambiciosos. En esta ocasión, aunque su situación económica es compleja, un eventual traspaso de Deebo Samuel o Brandon Aiyuk abriría espacio para incorporar al dueño de tres Pro Bowls. Dentro del sistema de ataque de Kyle Shanahan, un perfil físico con capacidad para generar yardas luego de la recepción encajaría perfectamente.

3. Tennessee Titans

Un regreso a Tennessee, donde debutó en la NFL y asistió a su primer Pro Bowl sería una historia cargada de simbolismo. Los Titans disponen de uno de los mayores espacios salariales proyectados para 2026, superando los $100.000.000. En definitiva, tras haberlo enviado a la Ciudad de la Fraternidad en abril de 2022, la nueva gerencia que trabaja en Nashville intentaría revertir aquella decisión apostando por rodear a su joven mariscal de campo, Cam Ward, con un wide receiver élite que marque diferencias inmediatas.

2. Pittsburgh Steelers

La Cortina de Acero ha sido señalada como una alternativa silenciosa pero real. Efectivamente, los Steelers meditarían reconfigurar su cuerpo de receptores dependiendo del futuro de George Pickens. De ese modo, Brown aportaría atleticismo, consistencia y experiencia a una ofensiva que busca estabilidad, además de la opción de reencontrarse con su ex compañero universitario DK Metcalf.

1. New England Patriots

Según distintos medios, los Pats encabezan la lista de pretendientes de A.J. Brown. La franquicia de Massachusetts, ahora bajo la conducción estratégica de Mike Vrabel, quien conoce bien al jugador de 28 años desde su etapa compartida en Tennessee, vería con buenos ojos volver a entrenar a la citada luminaria. Asimismo, los últimos campeones de la AFC necesitan con urgencia un receptor número uno que eleve el nivel de su ataque y facilite el desarrollo del proyecto a largo plazo, al tiempo de contar con capital de draft y margen salarial suficiente para absorber un contrato que supera los 29 millones de dólares garantizados.

