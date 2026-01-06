5 favoritos para ganar el Super Bowl de la temporada 2025/2026

La temporada 2025/2026 de la NFL avanza hacia su punto culminante, así que la conversación ahora gira en torno a una sola pregunta: ¿Quién levantará el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX?

Efectivamente, el partido por el campeonato del fútbol americano estadounidense se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y tanto el rendimiento en la ronda regular como las cuotas de las casas de apuestas ayudan a perfilar a los principales aspirantes.

Por consiguiente, se repasarán los cinco equipos favoritos para ganar el mediático Super Tazón, tomando en cuenta récords, experiencia en playoffs y pronósticos de sitios especializados. Eso sí, como de costumbre será el emparrillado el que tenga la última palabra.

5. Buffalo Bills (+950)

Los Bills tuvieron una notable campaña regular de NFL | Timothy T Ludwig/GettyImages

Cierran el top 5 de aspirantes a coronarse en el presente ejercicio de NFL unos Bills con una historia particular, al punto que son el único conjunto de este ranking que jamás ha levantado el Trofeo Lombardi, pese a haber llegado al choque decisivo en cuatro ocasiones.



Buffalo tuvo una muy buena zafra regular (12-5), más allá de no poderse quedar con el Este de la AFC, mismo que terminó en manos de New England Patriots. Aún así, los Bisontes gozan de cuotas de +950 por parte de la casa especializada DraftKings, dado que han exhibido talento y profundidad suficiente para competir contra cualquiera a la hora de la verdad.

4. New England Patriots (+950)

Drake Maye, de gran ronda regular, quiere guiar a los Patriots al Super Tazón LX | Winslow Townson/GettyImages

Los Pats aparecen con una cuota de +950, pero con argumentos sólidos para soñar en grande tras apuntarse el banderín del Este en la Americana e igualar en récord de victorias y derrotas (14-3) a Denver Broncos, el primer sembrado de dicha conferencia.



El gran atractivo de New England radica en su nuevo ciclo, sin Tom Brady en el emparrillado ni Bill Belichick en la pizarra, pero con la ambición de su joven y ya estelar mariscal de campo, Drake Maye, quien puede empujar a la organización a luchar hasta el final.

3. Denver Broncos (+650)

Los Broncos no ganan el Super Bowl desde el 2016 | C. Morgan Engel/GettyImages

Obtener la primera siembra de la AFC (14-3) otorga a los Broncos una posición alta, a fin de lograr el anillo en la National Football League.



Con una cuota de +650, el equipo del estado de Colorado disputaría todos sus partidos de postemporada como local antes de arribar al Super Bowl, una ventaja significativa en enero, y en especial conociendo lo hostil que se le hace a la visita accionar en la altura de Denver.

2. Los Angeles Rams (+425)

Los Rams quieren volver a ganar un Super Bowl | Robert Gauthier/GettyImages

Aunque no se titularon en el Oeste de la Conferencia Nacional debido al dominio de Seattle Seahawks, los Rams siguen siendo uno de los elencos que mayor miedo infunde en la liga, motivo por el cual poseen momios de +425 en Draftkings.



El principal argumento a favor del club angelino es su experiencia reciente en playoffs, recordando que se llevó los máximos honores en la 2021/2022, junto a la calidad de su ataque, luego de liderar la zafra eliminatoria 2025/2026 en yardas y pases completados. Que nadie dude que en instancias decisivas, la jerarquía de los entrenados por Sean McVay suele pesar mucho.

1. Seattle Seahawks (+350)

Los Seahawks son candidatazos a ganar el Super Bowl por segunda vez en su historia | Icon Sportswire/GettyImages

Solamente LAR, tanto en el Oeste como en toda la NFC, puso algo de oposición a Seattle, franquicia que encabeza la lista de candidatos a imponerse en el venidero Super Bowl, cortesía de +350.



Semejante favoritismo no es casualidad, puesto que los pupilos del coach en jefe Mike Macdonald finalizaron la regular con la mejor foja de su conferencia, asegurando la ventaja de local durante los venideros partidos (salvo el decisivo), e igualados en porcentajes de victorias (14-3, .824%) con Broncos y Patriots. Su consistencia a lo largo del año, combinado con un roster equilibrado en ambos lados del emparrillado, con y sin ovoide, convierte a la mencionada escuadra en un rival sumamente complicado. En definitiva, con un ataque eficiente y una defensa que destaca en momentos importantes, los Seahawks lucen herramientas para pensar que se coronarán por segunda vez en su historia.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL