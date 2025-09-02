Las academias de la NFL en el mundo: dónde entrenan las futuras estrellas de la liga

El crecimiento global del fútbol americano no sólo se refleja en el aumento de fanáticos fuera de Estados Unidos; también en la aparición de nuevos programas diseñados para captar, formar y desarrollar a las futuras estrellas de la NFL.

Desde Europa hasta América Latina y África, la mediática liga ha creado o apoyado iniciativas que permiten a jóvenes atletas prepararse en escenarios de élite.

Aunado al objetivo comercial, la National Football League planea generar un plan deportivo con impacto real y vitalicio en talentos nacidos fuera de las tierras norteamericanas, motivo por el que cuenta con academias en diversas partes del globo terráqueo.

NFL Academy (Reino Unido)

Fundada en 2019 en Loughborough, Inglaterra, la NFL Academy se ha consolidado como uno de los pilares importantes del desarrollo de nóveles atletas europeos, al punto que va dirigida a adolescentes de entre 16 y 19 años, y combina la educación a nivel estudiantil con una exigente preparación enfocada en el fútbol americano.

Asimismo, el staff técnico de este programa cuenta con entrenadores de experiencia tanto en el mediático circuito profesional como en la NCAA, lo que garantiza estándares de entrenamientos elitistas, a fin de preparar a los prospectos para ingresar en programas universitarios en Estados Unidos.

En definitiva, el modelo en cuestión se centra en la parte deportiva y en la formación integral del futbolista, reforzando valores de la talla de la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia.

NFL International Player Pathway Program (IPPP)

El International Player Pathway Program (IPPP) es quizá el proyecto globalizado de mayor reconocimiento dentro de la National Football League, dado que tiene su base en la IMG Academy de Bradenton, Florida, considerada una de las máximas instituciones deportivas del planeta, albergando jugadores de cualquier nacionalidad.

IPPP se ha caracteriza por identificar atletas con condiciones físicas y técnicas excepcionales en distintos países, previo a pulir su talento en un entorno profesional, de la mano de entrenamientos y preparación de alto rendimiento, igual que asesoría especializada y la oportunidad de ser observado por ojeadores de las franquicias de NFL.

De hecho, este programa fue la plataforma de entrada al fútbol americano profesional de figuras como el australiano Jordan Mailata, de Philadelphia Eagles, el nigeriano Efe Obada, quien accionó en la competición entre 2018 y 2024 y terminó con Washington Commanders, y el alemán Jakob Johnson, fullback de los New York Giants en la campaña anterior.

Academias en América Latina

Aunque la NFL aún no cuenta con academias oficiales en la región, Latinoamérica se ha convertido en un mercado estratégico para el crecimiento de dicha disciplina; pues países del calibre de Brasil y México son sedes de campamentos de scouteo de futuros talentos y programas juveniles.

Uno de los pilares es el NFL Flag, versión sin contacto del fútbol americano, que fomenta la participación desde edades tempranas y que, además, tendrá un impulso adicional tras su inclusión en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

De manera paralela, la prestigiosa liga organiza eventos regionales en los que selecciona a promesas para invitarlos a entrenar en centros de desarrollo como IMG Academy, reforzando así el puente entre el talento de habla hispana y Estados Unidos.

Otros programas internacionales

El crecimiento del fútbol americano fuera de todo el continente también se refleja en proyectos específicos en otras regiones, principalmente en Africa y Europa.

Ghana y Nigeria son parte del NFL Africa Camp, el cual busca identificar a jóvenes con talento y físico sobresaliente en pro de encaminarlos hacia oportunidades en el IPPP o academias asociadas.

Por último, la NFL posee alianzas con el programa European Football Academies, con sede en Alemania, Austria y Francia, mercados en los que se ostenta gran base de aficionados y torneos locales en crecimiento.