El ranking de los mejores agentes libres de la NFL para la temporada 2026 por posición
Con el inicio oficial de la agencia libre de la NFL el 11 de marzo, las 32 franquicias de la prestigiosa competición afinan estrategias para lanzarse por los nombres más cotizados del mercado y reforzar posiciones clave tras una temporada 2025/2026 que dejó necesidades evidentes en múltiples rosters.
Desde pilares ofensivos hasta cazamariscales, pasando por receptores abiertos, apoyadores y piezas fundamentales en todas las líneas, el período de pausa rumbo a la campaña 2026/2027 promete movimientos de alto impacto.
Pues uno de los nombres que más llama la atención es el del ala defensiva Trey Hendrickson, quien viene de un año complicado con los Cincinnati Bengals. Es cierto que las lesiones lo limitaron a apenas cuatro capturas, pero cuando estuvo en plenitud física demostró que mantiene el nivel que lo llevó a registrar 17.5 sacks en cada una de las dos justas previas, ya que su capacidad para presionar al quarterback rival lo convierte en una apuesta atractiva para cualquier retaguardia necesitada de impacto inmediato.
Al otro costado del emparrillado, George Pickens elevó su cotización tras explotar con los Dallas Cowboys, luego de su salida de los Pittsburgh Steelers. Sus 93 recepciones para 1.429 yardas y nueve touchdowns lo consolidaron como un auténtico receptor abierto elitista, capaz de cambiar el rumbo de un ataque aéreo. En la misma línea, Alec Pierce, aún con Indianapolis Colts. aparece dentro de las alternativa intrigantes debido a su endiablada velocidad para estirar el campo y evolución fungiendo de corredor de rutas intermedias, proyectándose como potencial objetivo principal en algún nuevo esquema.
El centro que ha estado con Baltimore Ravens desde 2022, Tyler Linderbaum, se presenta entre las piezas codiciadas gracias a su fortaleza natural, inteligencia y precisión en la protección y el bloqueo terrestre. También destaca el tackle izquierdo de Green Bay Packers, Rasheed Walker, un protector de pase de máxima eficacia, cuyo valor en la primavera podría dispararse ante la escasez de linieros confiables para el lado ciego.
Entre los apoyadores o linebackers, Davin Lloyd ha confirmado con los Jacksonville Jaguars su proyección a base de versatilidad, rapidez y gran rango, mientras que Devin Bush, tras su paso por los Cleveland Browns, resurgió de figura determinante en coberturas. A ellos se suma el esquinero, hasta ahora de Kansas City Chiefs, Jaylen Watson, sólido en la marca personal y efectivo en tareas de tackleador.
En el apartado del pass rush, Jaelan Phillips, luego de dejar a los Miami Dolphins, mostró en Philadelphia Eagles ser un interesante y confiable edge (cazamariscales) con margen de crecimiento. Finalmente, el corredor Breece Hall brilló pese a la irregularidad de los New York Jets, confirmándose como el eje de ataque motivado a su explosividad y aporte en el juego aéreo.
La mesa está servida para una agencia libre que podría redefinir el equilibrio competitivo de la NFL no sólo en la próxima justa; también a mediano plazo.
Los 5 mejores agentes libre por posición para la 2026/2027
Mariscal de campo / Quarterback
Jugador
Último equipo
Daniel Jones
Indianapolis Colts
Aaron Rodgers
Pittsburgh Steelers
Malik Willis
Green Bay Packers
Marcus Mariota
Washington Commanders
Mitchell Trubisky
Buffalo BillsCorre
Corredor / Running back
Jugador
Último equipo
Breece Hall
New York Jets
Kenneth Walker III
Seattle Seahawks
Travis Etienne Jr.
Jacksonville Jaguars
Tyler Allgeier
Atlantra Falcons
Kenneth Gainwell
Pittsburgh Steelers
Receptor abierto / Wide receiver
Jugador
Último equipo
George Pickens
Dallas Cowboys
Alec Pierce
Indianapolis Colts
Mike Evans
Tampa Bay Buccaneers
Jauan Jennings
San Francisco 49ers
Rashid Shaheed
Seattle Seahawks
Ala cerrada
Jugador
Último equipo
Kyle Pitts
Atlanta Falcons
Isaiah Likely
Baltimore Ravens
David Njoku
Cleveland Browns
Travis Kelce
Kansas City Chiefs
Dallas Goedert
EaglesTackles ofensivos
Tackle ofensivo
Jugador
Equipo
Rasheed Walker
Green Bay Packers
Jermaine Eluemunor
New York Giants
Rob Havenstein
Los Angeles Rams
Braden Smith
Indianapolis Colts
Braxton Jones
Chicago Bears
Guardia ofensivo
Jugador
Equipo
David Edwards
Buffalo Bills
Isaac Seumalo
Pittsburgh Steelers
Joel Bitonio
Cleveland Browns
Alijah Vera-Tucker
New York Jets
Kevin Zeitler
Tennessee Titans
Centro
Jugador
Último equipo
Tyler Linderbaum
Baltimore Ravens
Connor McGovern
Buffalo Bills
Cade Mays
Carolina Panthers
Edge
Jugador
Último equipo
Trey Hendrickson
Cincinnato Bengals
Jaelan Phillips
Philaldelphia Eagles
Odafe Oweh
Los Angeles Chargers
Boye Mafe
Seattle Seahwks
Khalil Mack
Los Angeles Chargers
Tackle defensivo
Jugador
Último equipo
D.J. Reader
Detroit Lions
Calais Campbell
Arizona Cardinals
John Franklin-Myers
Denver Broncos
David Onyemata
Atlanta Falcons
DaQuan Jones
Buffalo Bills
Apoyador
Jugadores
Último equipo
Devin Lloyd
Jacksonville Jaguars
Devin Bush
Cleveland Browns
Leo Chenal
Kansas City Chiefs
Nakobe Dean
Philadelphia Eagles
Bobby Wagner
Washington Commanders
Esquinero
Jugadores
Último equipo
Jaylen Watson
Kansas City Chiefs
Alontae Taylor
New Orleans Saints
Jamel Dean
Tampa Bay Buccaneers
Riq Woolen
Seattle Seahawks
Nahshon Wright
Chicago Bears
Profundo
Jugadores
Último equipo
Jaylinn Hawkins
New England Patriots
Kamren Curl
Los Angeles Rams
Kevin Byard III
Chicago Bears
Coby Bryant
Seattle Seahawks
Bryan Cook
Kansas City Chiefs
Pateador / Kicker
Jugador
Último equipo
Nick Folk
New York Jets
Joey Slye
Tennessee Titans
Eddy Pineiro
Chicago Bears
Riley Patterson
Miami Dolphins
Daniel Carlson
Las Vegas Raiders
Despejador / Punter
Jugador
Último equipo
Braden Mann
Philadelphia Vikings
Ryan Wright
Minnesota Vikings
Jake Bailey
Miami Dolphins
Tommy Townsend
Houston Texans
Tress Way
Washington Commanders
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold