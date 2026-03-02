El ranking de los mejores agentes libres de la NFL para la temporada 2026 por posición

Con el inicio oficial de la agencia libre de la NFL el 11 de marzo, las 32 franquicias de la prestigiosa competición afinan estrategias para lanzarse por los nombres más cotizados del mercado y reforzar posiciones clave tras una temporada 2025/2026 que dejó necesidades evidentes en múltiples rosters.

Desde pilares ofensivos hasta cazamariscales, pasando por receptores abiertos, apoyadores y piezas fundamentales en todas las líneas, el período de pausa rumbo a la campaña 2026/2027 promete movimientos de alto impacto.

Pues uno de los nombres que más llama la atención es el del ala defensiva Trey Hendrickson, quien viene de un año complicado con los Cincinnati Bengals. Es cierto que las lesiones lo limitaron a apenas cuatro capturas, pero cuando estuvo en plenitud física demostró que mantiene el nivel que lo llevó a registrar 17.5 sacks en cada una de las dos justas previas, ya que su capacidad para presionar al quarterback rival lo convierte en una apuesta atractiva para cualquier retaguardia necesitada de impacto inmediato.

Al otro costado del emparrillado, George Pickens elevó su cotización tras explotar con los Dallas Cowboys, luego de su salida de los Pittsburgh Steelers. Sus 93 recepciones para 1.429 yardas y nueve touchdowns lo consolidaron como un auténtico receptor abierto elitista, capaz de cambiar el rumbo de un ataque aéreo. En la misma línea, Alec Pierce, aún con Indianapolis Colts. aparece dentro de las alternativa intrigantes debido a su endiablada velocidad para estirar el campo y evolución fungiendo de corredor de rutas intermedias, proyectándose como potencial objetivo principal en algún nuevo esquema.

El centro que ha estado con Baltimore Ravens desde 2022, Tyler Linderbaum, se presenta entre las piezas codiciadas gracias a su fortaleza natural, inteligencia y precisión en la protección y el bloqueo terrestre. También destaca el tackle izquierdo de Green Bay Packers, Rasheed Walker, un protector de pase de máxima eficacia, cuyo valor en la primavera podría dispararse ante la escasez de linieros confiables para el lado ciego.

Entre los apoyadores o linebackers, Davin Lloyd ha confirmado con los Jacksonville Jaguars su proyección a base de versatilidad, rapidez y gran rango, mientras que Devin Bush, tras su paso por los Cleveland Browns, resurgió de figura determinante en coberturas. A ellos se suma el esquinero, hasta ahora de Kansas City Chiefs, Jaylen Watson, sólido en la marca personal y efectivo en tareas de tackleador.

En el apartado del pass rush, Jaelan Phillips, luego de dejar a los Miami Dolphins, mostró en Philadelphia Eagles ser un interesante y confiable edge (cazamariscales) con margen de crecimiento. Finalmente, el corredor Breece Hall brilló pese a la irregularidad de los New York Jets, confirmándose como el eje de ataque motivado a su explosividad y aporte en el juego aéreo.

La mesa está servida para una agencia libre que podría redefinir el equilibrio competitivo de la NFL no sólo en la próxima justa; también a mediano plazo.

Los 5 mejores agentes libre por posición para la 2026/2027

Mariscal de campo / Quarterback

Jugador Último equipo Daniel Jones Indianapolis Colts Aaron Rodgers Pittsburgh Steelers Malik Willis Green Bay Packers Marcus Mariota Washington Commanders Mitchell Trubisky Buffalo BillsCorre

Corredor / Running back

Jugador Último equipo Breece Hall New York Jets Kenneth Walker III Seattle Seahawks Travis Etienne Jr. Jacksonville Jaguars Tyler Allgeier Atlantra Falcons Kenneth Gainwell Pittsburgh Steelers

Receptor abierto / Wide receiver

Jugador Último equipo George Pickens Dallas Cowboys Alec Pierce Indianapolis Colts Mike Evans Tampa Bay Buccaneers Jauan Jennings San Francisco 49ers Rashid Shaheed Seattle Seahawks

Ala cerrada

Jugador Último equipo Kyle Pitts Atlanta Falcons Isaiah Likely Baltimore Ravens David Njoku Cleveland Browns Travis Kelce Kansas City Chiefs Dallas Goedert EaglesTackles ofensivos

Tackle ofensivo

Jugador Equipo Rasheed Walker Green Bay Packers Jermaine Eluemunor New York Giants Rob Havenstein Los Angeles Rams Braden Smith Indianapolis Colts Braxton Jones Chicago Bears

Guardia ofensivo

Jugador Equipo David Edwards Buffalo Bills Isaac Seumalo Pittsburgh Steelers Joel Bitonio Cleveland Browns Alijah Vera-Tucker New York Jets Kevin Zeitler Tennessee Titans

Centro

Jugador Último equipo Tyler Linderbaum Baltimore Ravens Connor McGovern Buffalo Bills Cade Mays Carolina Panthers

Edge

Jugador Último equipo Trey Hendrickson Cincinnato Bengals Jaelan Phillips Philaldelphia Eagles Odafe Oweh Los Angeles Chargers Boye Mafe Seattle Seahwks Khalil Mack Los Angeles Chargers

Tackle defensivo

Jugador Último equipo D.J. Reader Detroit Lions Calais Campbell Arizona Cardinals John Franklin-Myers Denver Broncos David Onyemata Atlanta Falcons DaQuan Jones Buffalo Bills

Apoyador

Jugadores Último equipo Devin Lloyd Jacksonville Jaguars Devin Bush Cleveland Browns Leo Chenal Kansas City Chiefs Nakobe Dean Philadelphia Eagles Bobby Wagner Washington Commanders

Esquinero

Jugadores Último equipo Jaylen Watson Kansas City Chiefs Alontae Taylor New Orleans Saints Jamel Dean Tampa Bay Buccaneers Riq Woolen Seattle Seahawks Nahshon Wright Chicago Bears

Profundo

Jugadores Último equipo Jaylinn Hawkins New England Patriots Kamren Curl Los Angeles Rams Kevin Byard III Chicago Bears Coby Bryant Seattle Seahawks Bryan Cook Kansas City Chiefs

Pateador / Kicker

Jugador Último equipo Nick Folk New York Jets Joey Slye Tennessee Titans Eddy Pineiro Chicago Bears Riley Patterson Miami Dolphins Daniel Carlson Las Vegas Raiders

Despejador / Punter

Jugador Último equipo Braden Mann Philadelphia Vikings Ryan Wright Minnesota Vikings Jake Bailey Miami Dolphins Tommy Townsend Houston Texans Tress Way Washington Commanders

