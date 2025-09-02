Anuncios publicitarios del Super Bowl: los más memorables de la historia de la NFL

El Super Bowl no sólo es el evento deportivo más seguido en Estados Unidos; también es un fenómeno cultural y publicitario a nivel mundial.

Con audiencias que superan los 100 millones de espectadores, las marcas invierten sumas astronómicas para aparecer en las pausas comerciales de este partido cumbre en la NFL, generando campañas que a menudo trascienden el espectáculo y se convierten en parte de la cultura popular.

A lo largo de la historia, algunos anuncios comerciales han logrado destacar por su creatividad, emotividad o impacto en la sociedad; así que, a continuación, se recordarán los 10 que mayor repercusión tuvieron en plena final de la National Football League.

10. NFL: “The 100-Year Game” (Super Bowl LIII, 2019)

Con motivo del centenario de la NFL, dicho ente reunió a leyendas históricas y estrellas del momento en un divertido banquete que rápidamente se transformaba en un partido improvisado. Desde Joe Montana, mito de los San Francisco 49ers, hasta Odell Beckham Jr., ex figura de New York Giants, entre otros, el spot celebró la grandeza del deporte con humor y nostalgia, consolidándose en modo de homenaje perfecto para los fans.

9. Budweiser: “Puppy Love” (Super Bowl XLVIII, 2014)

Budweiser emocionó en múltiples ocasiones al público, incluyendo en la previa al Super Bowl XLVIII cuando exhibió la entrañable amistad entre un cachorro labrador y un caballo Clydesdale. El relato de lealtad y cariño tocó la fibra sensible de millones de espectadores y fue considerado uno de los anuncios más sentimentales de la década, siendo una perfecta combinación de ternura y marketing.

8. Old Spice: “The Man Your Man Could Smell Like” (Super Bowl XLIV, 2010)

Aunque se lanzó días antes del cotejo decisivo que disputaron New Orleans Saints e Indianapolis Colts, el comercial se viralizó durante el propio Super Bowl. Protagonizado por el actor Isaiah Mustafa, el anuncio mezcló humor, ritmo frenético y frases memorables como “Look at your man, now back to me (Mira a tu hombre, ahora regresa a mí)”, al tiempo de transformar por completo la percepción de Old Spice, convirtiendo a un sello clásico en un referente de publicidad creativa.

7. Google: “Parisian Love” (Super Bowl XLIV, 2010)

Con una narrativa simple y sin necesidad de famosos intérpretes, Google conquistó al público mostrando una historia de amor a través de búsquedas en su motor. Desde “estudiar en París” hasta “cómo armar una cuna”, el spot relataba la evolución de una relación, agregando detalles minimalistas y emotivos en los que demostró que la sencillez también puede generar impacto.

6. Doritos: “Crash the Super Bowl” (2007-2016)

Más que un anuncio, esta resultó una campaña participativa extensa. Es que Doritos invitó a sus fans a crear comerciales y competir por aparecer en el Super Bowl. De hecho, durante casi una década surgieron comerciales divertidos y creativos realizados por personas comunes; una iniciativa que posicionó de mejor manera a la marca de snacks y abrió un nuevo camino para la publicidad colaborativa.

5. Budweiser: Clydesdales “Respect” (Super Bowl XXXVI, 2002)

Budweiser lanzó en 2002 una conmovedora propaganda con sus famosos Clydesdales rindiendo homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El comercial mostraba a los citados caballos inclinándose frente al skyline neoyorquino, con un tono sobrio, elegante y conmovedor; mismo que se convirtió en un símbolo de respeto nacional.

4. Pepsi: Britney Spears (Super Bowl XXXVI, 2002)

En plena apogeo de su carrera, Britney Spears protagonizaba, también en 2002, una de las campañas publicitarias más recordadas de Pepsi, tanto que recorría varias décadas de la marca con la cantante interpretando diferentes estilos y atuendos representativos de cada época. Terminó siendo un espectáculo visual y musical que conectó con varias generaciones en simultáneo.

3. Budweiser: “Whassup?!” (Super Bowl XXXIV, 2000)

Claro está, pocos spots publicitarios lograron calar en el lenguaje cotidiano como este anuncio, nuevamente, de Budweiser. En él, un grupo de amigos saludaba con un exagerado “Whassup?! (qué pasó!)”, mientras bebían cerveza y veían el partido de NFL. Por encima de un comercial, resultó un fenómeno cultural que se replicó en series, películas y conversaciones durante años.

2. Coca-Cola: “Mean Joe Greene” (Super Bowl XIV, 1980)

Una propaganda icónica, al nivel de casi ninguna, dado que mostró al legendario ex tackle defensivo de los Pittsburgh Steelers, Joe Greene, recibiendo una Coca-Cola de un niño, tras un juego. En agradecimiento al infante, el otrora y mediático liniero le lanza su camiseta. Sin dudas, la mezcla de ternura y deporte convirtió a dicha cuña en un clásico que todavía se recuerda.

1. Apple: “1984” (Super Bowl XVIII, 1984)

Dirigido por Ridley Scott, este anuncio presentó la llegada de la computadora Macintosh (hoy Mac) como una revolución frente al conformismo tecnológico. En efecto e inspirado en la novela de George Orwell, el spot mostraba a una heroína destruyendo la pantalla de un líder totalitario. Claramente, significó un antes y un después en la publicidad del Super Bowl, empujando al evento a convertirse en escaparate para ideas innovadoras.