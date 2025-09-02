¿Cuál es el branding de la NFL y por qué es tan exitoso?

Aunado a ser reconocida como la competición de fútbol americano más importante de todas, la NFL se ha consolidado dentro de las principales marcas deportivas del planeta.

Su capacidad a la hora de combinar tradición, espectáculo, estrategia de marketing y presencia internacional ha convertido a la citada liga en referencia sobre cómo construir un branding exitoso en la industria.

No en vano, la National Football League ha generado ingresos superiores a los 20 mil millones de dólares en cada uno de los recientes dos años, a la vez de dominar las audiencias televisivas en Estados Unidos, tanto que 19 de los 20 programas o eventos más vistos en 2024 tuvieron que ver con el torneo en cuestión.

El éxito del branding de la prestigiosa compañía de fútbol americano radica en una combinación de factores, tales como tradición, espectáculo, identidad, valores y visión global.

El escudo de la NFL ya es una señal de identidad del deporte mundial | Kirby Lee-Imagn Images

Todo empieza con el escudo

El logo de la NFL, con su característico diseño en rojo, blanco y azul, se ha convertido en un símbolo inconfundible dentro y fuera de Estados Unidos. Es que la liga ha mantenido una identidad visual clara y estable durante décadas, transmitiendo sensación de tradición y pertenencia.

Asimismo los uniformes, cascos y accesorios del fútbol americano refuerzan esa estética. Cada franquicia aporta su propia personalidad, pero siempre bajo un marco unificado que mantiene al producto coherente y reconocible.

El Super Bowl: carta de presentación mundial de la NFL

No existe escaparate deportivo de mayor peso comercial en el universo que el partido cumbre de la National Football League. Pues con más de 100 millones de espectadores en Estados Unidos y otros cientos de millones fuera de dicha frontera, se trata de un fenómeno cultural que trasciende cualquier actividad.

Inclusive, el ya tradicional Show del Medio Tiempo del Super Bowl es el espectáculo más caro del mundo para publicitar un producto, siendo un reflejo de la globalización de la marca.

Estrellas que refuerzan la marca

Nadie debe dudar que los jugadores son la cara visible de la NFL y actúan en rol de embajadores naturales de la afamada competición, dado que atraen fanaticada y compromiso para con sus organizaciones, aunado a publicidad, alianzas comerciales y beneficios monetarios.

En el siglo XXI figuras del calibre de Tom Brady, ex New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, considerado el mejor mariscal de campo de la historia, y Patrick Mahomes, actual referente de Kansas City Chiefs, han potenciado la imagen del fútbol americano al combinar talento en el emparrillado y éxitos colectivos con carisma mediático.

Valores patrióticos

Al ser el pasatiempo de los estadounidenses, esta disciplina se ha vinculado vitaliciamente con el sentimiento nacional de ese país, al punto que antes y durante los encuentros se entonan himnos, ondean banderas y se realizan desfiles militares, reforzando valores de orgullo patrio, respeto y comunidad.

Semejante componente simbólico ha sido fundamental para consolidar a la National Football League como una marca que conecta con la identidad de USA, proyectando también dichos valores a la audiencia internacional.

Marketing y contenido nacional e internacional

La NFL no se limita a lo que ocurre dentro del campo. Su estrategia de branding incluye una oferta de contenido y experiencias en múltiples plataformas: a nivel nacional y globalizada, igual que la realización de partidos oficiales en distintos continentes.

Por un lado, NFL Network y NFL+ ofrecen transmisiones en vivo, streaming, repeticiones y programas exclusivos, a la vez que el draft de novatos se ha transformado en un show televisivo de mucha audiencia anual.

Entretanto, la anhelada competición ostenta múltiples puntos de contacto en directo con sus seguidores internacionales, cortesía de los juegos de temporada regular que realiza durante cada curso en ciudades como Londres, Ciudad de México y Múnich, entre otras.

Igualmente, el máximo ente del fútbol americano ha creado programas y participa en alianzas a fin de conseguir talento foráneo y descubierto en diversos países, resaltando la NFL Academy en Reino Unido, NFL Africa Camp y el convenio con European Football Academias, con sedes en Alemania, Austria y Francia.

Alianzas con los medios de comunicación

No menos importante es el hecho de que la liga en cuestión ha sabido negociar contratos multimillonarios con algunas de las mejores cadenas televisivas de Norteamérica: ESPN; Fox; NBC; CBS y, recientemente, el gigante del streaming Amazon Prime Video.

Estos acuerdos garantizan no solo ingresos récord por transmisiones; también la distribución masiva de su producto en diferentes plataformas, llegando a públicos diversos a lo largo del planeta.