El cambio entre los Detroit Lions y los Houston Texans

Los Detroit Lions y los Houston Texans acordaron un movimiento catalogado de "relevante" en esta temporada baja de la NFL, al acordar un canje que involucra al corredor David Montgomery.

Es que NFL Network reveló que, a fin de recibir a Montgomery, Houston enviará a Detroit selecciones de cuarta y séptima ronda del draft, además del liniero ofensivo Juice Scruggs, en una operación que refuerza el backfield texano y al mismo tiempo otorga capital de futuro a la franquicia de Michigan.

Por consiguiente, Montgomery cierra así una etapa de tres campañas con los Lions, donde se consolidó como pieza clave en el esquema ofensivo tras formar una de las duplas terrestres de mayor productividad y complementarias de la liga junto a Jahmyr Gibbs. Ambos fueron apodados “Sonic y Knuckles”, en alusión a los personajes del popular videojuego, dado que Gibbs destacaba por su explosividad y capacidad para generar jugadas largas, mientras que el futuro miembro de los Texans aportaba potencia, consistencia y eficacia en situaciones de corto yardaje.

Por su parte, la reacción de Gibbs no tardó en llegar luego de conocerse la noticia, publicando en redes sociales un emoji de corazón roto acompañado por una imagen de los icónicos personajes, reflejando el impacto que supone la salida de su compañero.

TRADE: Lions trading RB David Montgomery to Texans in exchange for a fourth-round pick, a seventh-round pick and OL Juice Scruggs. (via @RapSheet, @TomPelissero, @MikeGarafolo) pic.twitter.com/gcqGmh6eMY — NFL (@NFL) March 2, 2026

En términos estadísticos Montgomery deja números sólidos en Detroit debido a que allí acumuló 2.506 yardas terrestres y 33 touchdowns, consolidándose como uno de los corredores más efectivos en la zona roja. Su mejor zafra regular en cuanto a anotaciones resultó ser la de 2023 cuando alcanzó 13 touchdowns por la vía terrestre, tope de su carrera hasta el momento.

Para Houston, la adquisición del corredor en cuestión responde a una necesidad evidente, pues la ofensiva terrestre de los Texans careció de un referente claro la temporada pasada, en gran parte motivado a la ausencia de Joe Mixon, quien se lesionó el pie. Asimismo, la situación contractual y deportiva de este último todavía genera incertidumbre dentro de la organización.

Ante ese panorama, el novato Woody Marks terminó liderando al equipo en yardas por tierra con 703, una cifra modesta para aspiraciones competitivas más altas. Ahora con Montgomery, los Texans buscan estabilidad, experiencia y producción inmediata en el ataque terrestre.

De igual forma, dicha operación representa la segunda de este calibre realizada por los texanos en la jornada del lunes, después que enviaran al liniero ofensivo Tytus Howard a los Cleveland Browns a cambio de una selección de quinta ronda.

