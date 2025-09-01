Chiefs vs Raiders: ¿Cómo se hicieron enemigos en la AFC West?

Las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos no serían lo mismo sin sus rivalidades históricas, y en la NFL pocas generan tanta intensidad como la que sostienen Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders, dos equipos que desde sus orígenes, en la AFL, han protagonizado enfrentamientos cargados de dramatismo, hostilidad y orgullo.

Junto al hecho de erigirse una una tensa disputa divisional (AFC West/Oeste), las citadas escuadras han vivido batallas entre sí de más de seis décadas de existencia y marcada por traiciones, golpes al límite de lo legal dentro del emparrillado y partidos memorables, que incluso se mantienen vivos con el paso del tiempo.

Aunque en épocas recientes los Chiefs han llevado la delantera gracias al astro Patrick Mahomes y compañía, los Raiders no ceden un ápice de terreno al momento que deben luchar en el campo contra sus eternos rivales.

Raiders y Chiefs han fraguado una histórica rivalidad en la NFL | Denny Medley-Imagn Images

¿Cuál es el origen de la rivalidad?

Ambas franquicias nacieron en 1960, año en que la AFL (American Football League) abrió sus puertas. Los actuales Chiefs lo hicieron bajo el nombre de Dallas Texans, mientras que los Raiders se establecieron en Oakland, previo a mudarse a Los Angeles y volver a la bahía de cara a una segunda etapa, de 1995 a 2019, para terminarse estableciendo en el estado de Nevada a partir del 2020.

En cuanto a los Texans se refiere, estos se mudaron a Kansas City y adoptaron el nombre de Chiefs en 1963, consolidándose como una organización competitiva. Desde entonces, los dos clubes rivalizan constantemente, convirtiendo el duelo en uno de los más antiguas de la AFC West y de toda la NFL.

¿Por qué es histórica?

Si algo define los cotejos entre Chiefs y Raiders es la dureza extrema. Una vez jugaron en los 60's, cada enfrentamiento se convirtió en una batalla de contacto físico, acciones polémicas, castigos constantes y hasta golpes al margen del reglamento.

En definitiva, aquellos encuentros en la AFL sembraron la semilla del odio mutuo, así que décadas después, la enemistad mantuvo esa esencia de “guerras salvajes”, especialmente en los 70’s, 90’s y los 2000’s, cuando cada partido parecía un capítulo de violencia deportiva, con defensas feroces y ofensivas dispuestas a cualquier cosa para sacar ventaja.

Los momentos más importantes de la rivalidad

Los Chiefs se coronaron campeones de la AFL en 1969 al derrotar a Raiders en la final 17-7, para seguidamente llevarse el Super Bowl IV ante Minnesota Vikings, lo que marcó el primer gran golpe del clásico en cuestión.

En cambio los Raiders eliminaron a los Chiefs en los playoffs de la 80/81 previo a ganar el Super Tazón XV. La intensidad continuó en 1993 al momento en el cual el entonces estelar corredor, y hoy inmortal, Marcus Allen, se mudaba de Oakland a Kansas City; una operación que encendió de una forma hostil la rivalidad.

Ya en el 2000 Rich Gannon, ex quarterback de Chiefs, lideró a Raiders a conseguir el título divisional, pero siempre con duelos tensos ante Kansas City.

Por otro lado, los Raiders vencieron a Chiefs 31-30 en un épico “Thursday Night Thriller” de 2017, antes de que tres años después la misma franquicia derrotara a la de Kansas City 40-32 y diera una vuelta en autobús alrededor del estadio en señal de burla. De hecho, semejante acto enfureció a un joven Patrick Mahomes quien lo tomó personal y guio a su escuadra a arrasar en el siguiente compromiso.

¿Cómo va el emparejamiento histórico?

Las dos entidades han chocado entre sí en 129 ocasiones, con 73 triunfos para Chiefs y 55 de los Raiders, más dos empates.

Mientras tanto, la organización que hoy hace vida en Kansas City posee marca de 2-1 contra los de la Ciudad del Pecado en postemporada.

¿Cuáles son los mejores jugadores de cada equipo?

Len Dawson, Derrick Thomas, Tony González, aunado a los actualmente estelares Mahomes y Travis Kelce integran la crema y nata de futbolistas históricos dentro de los Chiefs.

Por su parte Ken Stabler, Marcus Allen, Howie Long, Charles Woodson y Derek Carr son considerados leyendas para los Raiders.