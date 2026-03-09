¿Cómo fue el cambio del wide receiver DJ Moore a los Buffalo Bills?

Los Buffalo Bills reforzarán su ofensiva con un movimiento importante en el actual mercado de NFL, al acordar un intercambio con los Chicago Bears para adquirir a DJ Moore.

Dicha transacción, reportada originalmente por el periodista Adam Schefter, le da al estelar mariscal de campo Josh Allen un nuevo objetivo de primer nivel de cara a la venidera temporada de la elitista competición estadounidense.

Según Schefter, Buffalo enviará a Chicago una selección de segunda ronda del draft de 2026, mientras que recibirá a Moore junto con una escogencia de quinta vuelta del mismo año. Vale acotar que esta operación no podrá oficializarse hasta el inicio del nuevo año de la National Football League, previsto para el próximo miércoles.

Aunado al traspaso en cuestión, los Bills realizarán ajustes contractuales, pues garantizarán 15.5 millones de dólares del salario base del propio receptor abierto correspondiente a 2028 y fijado en 23.5 millones. De igual modo, su sueldo para la 2026/2027, también de 23.5 millones, ya está completamente asegurado, situación que se repetirá para la 2027/2028 la próxima semana.

Moore, quien cumplirá 29 años el 14 de abril, volverá a trabajar con el entrenador en jefe de Buffalo, Joe Brady. Ambos coincidieron anteriormente en Carolina Panthers cuando este último se desempeñaba en plan de coordinador ofensivo en la 2020/2021 y durante gran parte de la temporada 2021/2022. En ese período, el wide receiver registró algunas de las mejores campañas de su carrera, incluyendo un promedio de 18.1 yardas por recepción y zafras consecutivas superando las 1.100 yardas.

La llegada de DJ responde a una de las principales necesidades de Buffalo durante el receso actual, dado que el cuerpo de receptores del equipo mostró irregularidad en el pasado curso, así que ahora sumará experiencia a un grupo que también incluye a Khalil Shakir, Keon Coleman, Joshua Palmer y Curtis Samuel.

Para Chicago, la salida de Moore forma parte de un reajuste en su roster de ataque, ya que éste había llegado a la organización en 2023 dentro del paquete del canje que permitió a las Panthers obtener la primera selección del draft. Ya en su primer año con los Bears DJ destacó con 1.364 yardas y ocho touchdowns, mostrando gran química con el entonces quarterback Justin Fields.

En definitiva, el citado wide receiver buscará relanzar su impacto ofensivo en Buffalo y convertirse en una pieza clave dentro de la unidad liderada en el emparrillado por el gran Josh Allen.

Más sobre la historía de la NFL