¿Cómo ver el Super Bowl de 2026 en vivo, online, TV y streaming?

Los campeones de las Conferencia Americana (AFC) y Nacional (NFC) se enfrentarán este 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, por el derecho a levantar el Trofeo Vince Lombardi como ganadores del Super Bowl de 2026.

Aunado a disputarse el título de monarca en la NFL, este evento es uno de los programas televisivos más vistos del año a nivel mundial, y el número1 en Estados Unidos, en buena medida por su tradicional e impresionante espectáculo musical del medio tiempo, el cual estará protagonizado para esta edición por el puertorriqueño Bad Bunny.

Que nadie dude que el partido decisivo del elitista pasatiempo de los estadounidenses será una cita ineludible para los seguidores de la disciplina, y personas en general alrededor del planeta. Un show que debe dignificar aún más el emparrillado junto al ovoide, el casco y las hombreras.

¿Dónde ver el Super Bowl en TV, online legal y sin interrupciones?

En efecto, millones de aficionados, y espectadores en general, dispondrán de diversas opciones oficiales en vivo y a través de la TV y plataformas online en Estados Unidos y alrededor del planeta, para seguir cada serie ofensiva, los sacks y las intercepciones en defensa.

Televisión: NBC tendrá la concesión principal televisiva del evento a nivel nacional en inglés, mientras que Telemundo narrará las acciones para la audiencia hispanohablante en Estados Unidos.

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial para el Super Bowl en vivo en suelo norteamericano, mientras que el NFL Game Pass y DAZN se antojan como alternativas, incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV, Hulu y Live TV ofrecen servicios con canales deportivos y de transmisión en vivo del Super Bowl (según disponibilidad por región), gracias a las emisoras que tienen derechos.

Los canales para ver el Super Bowl de 2026 en México

Para nadie es un secreto que la nación azteca representa el segundo mayor mercado de la NFL; por consiguiente, la venidera edición del Super Bowl será una cita imperdible para dichos fans, además de contar con alternativas de manera convencional y vía digital.

Televisión: Canal 5/Televisa retransmitirá en abierto y de forma gratuita el Super Tazón, al igual que Azteca 7/TV Azteca. Por su parte, ESPN tendrá cobertura desde el lugar de los acontecimientos, aunque dicha señal llegará por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como FuboTV otorgarán la posibilidad de disfrutar del mediático show a través de plataformas en línea.

¿Cómo ver el Super Bowl LX por Disney Plus y ESPN?

Para ver la edición LX del Super Bowl desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

Ni Eagles ni Chiefs estarán en el Super Bowl de 2026 | Kansas City Star/GettyImages

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “Super Bowl LX” o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver el Super Bowl 2026 en el celular?

Para disfrutar del choque final de la National Football League legalmente en un smartphone o tablet hay que descargar las aplicaciones oficiales. Pues una vez instalada se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del evento.

Entre las Apps autorizadas disponibles para el Super Tazón se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán el Super Bowl 2026 en español?

Los equipos de relatores y comentaristas de las televisoras de habla hispana aún no han sido anunciados para el Super Bowl LX; sin embargo, históricamente han estado integrados por profesionales con amplia experiencia en la NFL, bien sea en roles de narradores y analistas o incluso técnicos o jugadores.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL