Cornerback estrella Stephon Gilmore anuncia su retiro: Números, premios y logros en la NFL

Stephon Gilmore anunció su retiro de la NFL, cerrando oficialmente una carrera de 13 temporadas en la élite de los emparrillados.

A sus 35 años, el esquinero defensivo pone punto final a un recorrido marcado por el alto rendimiento, múltiples reconocimientos y un impacto constante en cada equipo en el que jugó: Buffalo Bills; New England Patriots; Carolina Panthers; Indianapolis Colts; Dallas Cowboys y Minnesota Vikings.

Vale acotar que Gilmore no tuvo participación durante la última temporada, así que su etapa más reciente en la NFL fue con Minnesota en 2024. La noticia la confirmó el propio cornerback a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida: "He tenido 13 años increíbles en la liga y estoy ansioso por ver qué me depara el próximo capítulo".

Quien ganara el Trofeo Lombardi con New England en la 2018/2019 inició su camino en la National Football League como una selección de primera ronda del draft de 2012, siendo elegido por Buffalo. Durante cinco cursos con los Bills, comenzó a construir su reputación de sólido esquinero en cobertura.

Sin embargo, su llegada a los Pats marcó el punto más alto de su carrera, ya que se consolidó como uno de los mejores en su posición, junto a destacar por su capacidad para neutralizar a los receptores rivales estrellas. De hecho, su desempeño resultó clave para que la entidad de Massachusetts conquistaran el Super Bowl LIII.

5x Pro Bowler and 2019 Defensive Player of the Year Stephon Gilmore announces his retirement after 13 seasons. pic.twitter.com/DgvNt7Efce — NFL (@NFL) April 2, 2026

A nivel individual, su mejor ejercicio regular llegó en 2019 dado que lideró la competición en intercepciones y pases defendidos, lo que le permitió quedarse con el premio al Jugador Defensivo del Año. Por si fuera poco, totalizó cinco Pro Bowls y recibió dos distinciones de All-Pro del primer equipo, consolidando su elevado estatus entre 2016 y 2021.

Tras su etapa en la organización de Foxborough, Gilmore continuó su carrera con Carolina, previo a representar a Indianapolis, Dallas y finalmente Minnesota, aportando experiencia y liderazgo en cada vestuario.

¿Cuáles son los logros colectivos de Stephon Gilmore en la NFL?

Super Bowls ganados: 1 (LIII en 2019 con Patriots)

Apariciones en el Super Bowl: 2 (con Patriots)

Títulos de División: 2 (con Patriots)

¿Cuáles son los premios individuales de Stephon Gilmore en la NFL?

Pro Bowl (equivalente al Juego de Estrellas): 5

All-Pro (Primer equipo): 2

Jugador Defensivo del Año: 1 (2019 con Patriots)

¿Cuáles son los números totales de Stephon Gilmore en la NFL?

Partidos disputados en temporada regular: 180

Partidos disputados en playoffs y Super Bowl: 9

Pases defendidos: 149

Intercepciones: 32

Yardas de intercepciones: 496

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