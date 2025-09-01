Cowboys vs 49ers: Los detalles de un clásico de la NFL

La NFL ha visto rivalidades intensas y memorables a lo largo de su historia; sin embargo, pocas con la carga histórica, el brillo mediático y comercial, y el legado deportivo de los Dallas Cowboys-San Francisco 49ers, dos franquicias icónicas, que ensamblaron dinastías y se erigieron en símbolos de distintas eras en el tradicional deporte del ovoide, los cascos y las hombreras.

Efectivamente, el clásico entre texanos y californianos es mucho más que un duelo deportivo: es un choque de estilos, épocas y símbolos de grandeza, que va desde los 70's hasta la actualidad, gestando hegemonías y marcando a generaciones de fanáticos.

Ya sea en los días en el cual se produjo el cambio generacional de quarterbacks, de Roger Staubach a Joe Montana, así como en las épicas batallas de los 90's o en los recientes choques de playoffs, cada partido de Cowboys ante 49ers ha significado un nuevo capítulo de esta "elegante enemistad" en la National Football League.

Jerry Rice lució su atleticismo y talento como pilar de los 49ers ante Cowboys en postemporada de NFL | RVR Photos-Imagn Images

¿Cuál es el origen de la rivalidad?

La chispa del clásico en cuestión se encendió en los años 70 cuando ambas franquicias comenzaron a cruzarse en instancias decisivas de los playoffs. Dallas, bajo el mando de Tom Landry en la pizarra táctica, eliminó a San Francisco en tres postemporadas consecutivas (1970, 1971 y 1972), imponiéndose como la fuerza dominante de la NFC.

No obstante, la rivalidad se consolidó en los 80's y 90's, debido a que sus enfrentamientos en enero definían qué escuadra representaría a la Conferencia Nacional en el Super Bowl, al tiempo que la presencia de figuras legendarias en ambos bandos convirtió cada desafío en un espectáculo deportivo seguido por millones de fans.

¿Por qué es histórica?

Lo que distingue los encuentros entre Cowboys y 49ers de otras enemistades ha sido el carácter mediático de los mismos. Es que los dos han sido catalogados en su momento como “equipo de América”, cortesía de estilos vistosos, estrellas carismáticas (y mediáticas) y aficionados a lo largo de Estados Unidos y Latinoamérica.

Mientras que otros duelos tradicionales se cimentan en la proximidad geográfica o en la hostilidad defensiva, éste se construyó sobre el éxito deportivo y la grandeza en postemporada, considerando que muchos partidos han sido determinantes para decidir al campeón de la muy citada NFC.

Los momentos más importantes de la rivalidad

Los Cowboys sometieron de entrada a los 49ers, al eliminarlos en tres playoffs consecutivos a inicio de los 70's, incluyendo un curso 71/72 en el que llegaron hasta el Super Bowl, y al siguiente, el cual terminaron levantando el Trofeo Vince Lombardi.

Pero uno de los momentos más icónicos tanto de esta rivalidad como de la historia en la NFL fue en la Final de Conferencia en la 81/82, cortesía de un Joe Montana quien lanzó un pase a Dwight Clark en la recta decisiva del compromiso. Una acción conocida como “The Catch” y que selló la victoria 28-27 de los 49ers, previo a llevarse el Super Tazón y comenzar su dinastía de los 80's.

No obstante, Dallas comenzó y afianzó su dictadura en los playoffs de la 92/93 y 93/94, gracias al famoso The Triplets, integrado por Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin, que guio a la franquicia a eliminar en sendas Finales de NFC a San Francisco.

Claro que la escuadra de la bahía californiana tuvo su revancha en la postemporada siguiente (94/95), de la mano de su notable binomio ofensivo Steve Young-Jerry Rice, líderes en la victoria sobre los texanos antes de conseguir la consagración en el Super Bowl XXIX.

Tras perder fuerza en las primeras dos décadas del siglo XXI, el clásico revivió con fuerza recientemente, al punto que en los playoffs 2021/2022 los 49ers sorprendieron a los Cowboys con un triunfo en el AT&T Stadium, previo a que en la misma instancia de la 2022/2023, San Francisco volviera a imponerse, reabriendo así viejas heridas entre ambas fanaticadas.

¿Cómo va el emparejamiento histórico?

Cowboys y 49ers se han visto las caras en 40 ocasiones entre todas las fases de NFL, con balance de 21-19 en favor de San Francisco.

De hecho, el dominio de los californianos es todavía mayor en postemporada, dado que llevan la delantera seis triunfos frente a tres de los texanos. Estos números confirman que, aunque el duelo ha sido muy equilibrado, los de la bahía han sabido imponerse en los momentos cumbres.

¿Cuáles son los mejores jugadores de cada equipo?

Al margen del peso mediático que invade a ambas divisas, Staubach, Aikman, Smith, Irvin y Deion Sanders son considerados las figuras vitalicias de Dallas, mientras que Montana, Young, Jerry Rice, Ronnie Lott y Dwight Clark causaron sensación eterna en San Francisco.